Beim Kochen von Eiern ist es ein bewährtes Geheimnis, das Garungsverfahren durch ein sofortiges Eintauchen der Eier in ein Eisbad zu unterbrechen. Hierbei handelt es sich um eine Methode, bei der die Eier in eine Schüssel mit Eis und kaltem Wasser gegeben werden, um ein weiteres Kochen im Inneren zu verhindern. Eine einfache Suche nach „hart gekochten Eiern“ in Google liefert über 28 Millionen Artikel mit verschiedenen Kochtipps. Die Empfehlungen reichen von einer einfachen Zubereitung in kochendem Wasser für drei bis fünf Minuten bis hin zu einem sanfteren Kochprozess durch das Eintauchen in kaltes Wasser und einem Kochvorgang von etwa zehn Minuten.



Selbst erfahrene Köche und zahlreiche Kochbücher bieten keine eindeutige Lösung für die perfekte Zubereitung von hart gekochten Eiern. So empfiehlt beispielsweise Mark Bittman in seinem Kochbuch, die Eier in einen Topf mit Raumtemperaturwasser zu geben, das Feuer anzuzünden und das Wasser zum Kochen zu bringen. Anschließend soll der Herd ausgeschaltet werden, der Topf abgedeckt werden und die Eier etwa zehn Minuten ziehen.



Im Gegensatz dazu rät J. Kenji Lopez-Alt, die Eier für 30 Sekunden in bereits kochendes Wasser zu geben und dann sofort einen Eiswürfel hinzuzufügen, um die Temperatur zu senken. Danach sollte man die Temperatur reduzieren und die Eier weitere 11 Minuten kochen lassen.



Wie bereitet man am besten hart gekochte Eier zu? Diese Frage wirft bei vielen Hobbyköchen Unsicherheiten auf. Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir zwei renommierte Köche, Nick Korbee (Mitbegründer des Egg Shops und Autor von „Egg Shop“) und Jason Hua (Küchenchef in New York), um ihre Expertenmeinungen gebeten. Beide sind sich einig, dass man die Eier in einen Topf mit kochendem Wasser geben sollte. Hua erklärt seine Präferenz damit, dass er beim Einlegen der Eier in kaltes Wasser festgestellt hat, dass sie oft an der Schale kleben bleiben.

Lopez-Alt schreibt in ihrem Buch auch, dass Eiweiß, das in kaltem Wasser gekocht wird, stärker mit der Membran an der Innenseite der Eierschale verbunden ist, so dass dies vielleicht nicht die beste Wahl ist, wenn man sie nach dem Kochen in einem Stück reinigen möchte.



Essig, Salz und Backpulver



Laut Korbee ist es entscheidend, die Eier beim Kochen ausreichend mit Wasser zu bedecken, sodass das Wasser mindestens einen Zentimeter über den Eiern steht. Zusätzlich gibt er den Tipp, dem Wasser vor dem Erhitzen eine kleine Menge Essig, Salz und Backpulver hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass die Eier nach dem Kochen leichter zu schälen sind.



Je nach Größe der Eier empfehlen verschiedene Experten unterschiedliche Garzeiten. Hua empfiehlt, die Eier für 10 bis 11 Minuten in siedendem Wasser zu kochen, während Korbee vorschlägt, die Temperatur zu reduzieren und sie für etwa 8 Minuten zu kochen. Nach dem Kochen ist es wichtig, die Eier umgehend in ein Eisbad zu geben, das aus einer Schüssel mit Eis und kaltem Wasser besteht. Dieses Verfahren stoppt das weitere Kochen der Eier und ermöglicht eine schnelle Abkühlung.



„Dies ist sehr wichtig, um die Eier leichter zu schälen und ihre Konsistenz zu erhalten“, sagt Korbee, der die Eier mindestens fünf Minuten in einem Eisbad lässt, bevor er sie zu reinigen beginnt.