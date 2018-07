So überwindest du deine Post-Urlaubsdepression

Wer kennt’s nicht? Die letzten Tage des langersehnten Sommerurlaubs neigen sich dem Ende zu und die depressive Stimmung nimmt überhand. Manche gehen besser mit der Tatsache um, dass der Arbeitsalltag einen bald wieder einholen wird, andere wiederrum verkraften diese Gewissheit nur schwer. Ich zähle zu letzteren!



Etwa eine Woche dauert die sogenannte Post-Urlaubsdepression im Durchschnitt an. Ganz individuell verarbeitet jeder für sich das Urlaubsende unterschiedlich rasch. Unabhängig davon wie sehr ich meinen Job liebe, hätte ich mich heute – an meinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub – am liebsten vor einen Bus geworfen.

Nach einer Erlösung suchend, stieß ich im Netz auf einige Tipps, die einem diesen Post-Urlaubsblues erleichtern sollen. Da ich mir sicher bin, dass ich mit meiner Traurigkeit über das Ende meines langersehnten und mit Vorfreude erwarteten Urlaubs nicht alleine dastehe, möchte ich euch nun mit einigen dieser besagten Tipps versorgen:

1. Komme nicht auf den letzten Drücker vom Urlaub zurück

Bestenfalls sollte stets wenigstens ein Tag zwischen Urlaubsende und Arbeitsbeginn liegen, um sich wieder an die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen. Eine weitere gängige Methode ist, die Arbeitswoche an einem Mittwoch oder Donnerstag zu beginnen, da man dann nur noch einen Katzensprung bis zum Wochenende und somit bis zur nächsten Verschnaufpause hat.

2. Dokumentiere deinen Urlaub möglichst detailliert

Das Schwelgen in Erinnerungen kann einem die Zeit nach dem Urlaub durchaus erleichtern. Betrachte Fotos und Videos vom Urlaub hin und wieder, übertreibe es allerdings nicht zu sehr. Sonst kommst du am Ende gar nicht mehr davon los. Sprich auch häufig mit Freunden oder Verwandten über deine gewonnen Eindrücke und Erfahrungen, auch das kann dir bei der Verarbeitung helfen.

3. Trete in der ersten Arbeitswoche nicht gleich voll aufs Gas

Zwar kann dich Arbeit von deiner depressiven Grundstimmung nach dem Urlaub durchaus ablenken, zu viel des Guten ist allerdings kontraproduktiv und lässt dich der freien Zeit noch mehr nachtrauern. Kannst du dir die Arbeit also halbwegs frei einteilen, dann achte darauf, dass du nicht gleich allzu viele Termine auf die ersten Arbeitstage legst. Mache außerdem pünktlich Feierabend.

4. Achte gut auf dich

Nach dem Urlaub ist es wichtig möglichst rasch wieder in den üblichen Alltag einzusteigen. Dazu zählt nicht nur den Arbeitsrhythmus wiederzufinden, sondern auch andere Angewohnheiten, wie sportliche Aktivitäten, den üblichen Schlafrhythmus und gängige Essgewohnheiten erneut in den Griff zu bekommen. Im Urlaub kommen diese nämlich häufig durcheinander oder werden sogar komplett umgekrempelt. Es ist aber ausgesprochen wichtig, sich möglichst rasch wieder daran zu gewöhnen.

5. Plane bereits den nächsten Urlaub

Es gibt keine bessere Medizin gegen Fernweh, als schon mal den nächsten Urlaub zu planen. Vorfreude kann nämlich wahre Wunder bewirken. Im Idealfall sollte der nächste Urlaub nicht weiter als sechs bis zehn Wochen entfernt liegen. Und grundsätzlich gilt: mehrere Kurztrips sind erholsamer als eine lange Reise. Daher sollte man sich lieber ein paar Tage frei nehmen, als alles auf einen Schlag zu verpulvern.