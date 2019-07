KOSMO-Horoskop: Das erwartet dich diesen Sommer!

Teile diesen Beitrag:







So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Sternzeichen des Monats

KREBS: Diesem Zeichen, das als weich gilt, ist sein Zuhause besonders wichtig und es besitzt ein ausgeprägtes Gefühl für Intimität. Beharrlichkeit und Starrköpfigkeit sind ebenfalls typische Charakteristika. Der Krebs neigt zum Nachgeben, um anderen ihre Schwierigkeiten zu erleichtern. Sein Talent für das Künstlerische und feine Dinge lebt er in der Einrichtung der eigenen vier Wände aus. Obwohl er manchmal zu Ausschweifungen neigt, besitzt er eine sensible und einfühlsame Seele. Am glücklichsten ist er, wenn er sich in sein Heim zurückziehen kann. Als wäre er aus einem feinen Material gemacht, ist er verwundbar und zerbrechlich. Er hat ein gutes Gespür für andere.

Stärke: Mitfühlend, sensibel, ein starker Beschützer seiner Lieben

Schwäche: manipulativ, nostalgisch, unsicher

Lieblingsfarbe: weiß und grün

Widder (21.3. – 20.4.)

Sie werden geistig manchmal abwesend sein. Das ist ein Schutzmechanismus gegen Frustrationen und Konflikte. Die Welt der Phantasie kommt vielen zu Hilfe. In der zweiten Monatshälfte werden die persönlichen Beziehungen besser, aber in der Arbeit träumen Sie mehr, als dass Sie arbeiten. Energiemangel ist ein Problem, ruhen Sie sich daher mehr aus.

KOSMO-RAT: Hüten Sie sich vor Fehlern.

Stier (21.4. – 20.5.)

Die Stiere haben einen interessanten Liebesmonat. Die Planeten geben Ihnen Gelegenheit zu Annäherungen, aber auch zu Trennungen. Es hängt von Ihnen ab, wie Sie die Einflüsse nutzen wollen. Geschäftliche Kontakte werden besser und Sie werden das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden wissen. Nutzen Sie jede Gelegenheit, die sich Ihnen bietet, für eine neue Arbeit oder neue Bekanntschaften. Mit ein bisschen Selbstvertrauen ist alles möglich!

KOSMO-RAT: Das Beste kommt erst noch!

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

In diesem Monat kommt Ihre Kommunikationsfähigkeit voll zum Einsatz. Die meisten Ihrer Ziele können Sie damit verwirklichen, aber es erfordert ein wenig Anstrengung. Die beruflichen und privaten Beziehungen entwickeln sich langsam, aber sicher zum Positiven – es reicht für ein Lächeln auf Ihrem Gesicht. Vermeiden Sie große finanzielle Transaktionen. Es wäre besser, sich nicht auf große Ausgaben oder Schulden einzulassen.

KOSMO-RAT: Eine neue Liebe lässt Sie die alte vergessen.

