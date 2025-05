Sommerurlaub 2025: Diese Traumziele gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis

Urlaubsträume müssen nicht an knappen Budgets scheitern. Für 2025 zeichnet sich ein überraschender Trend ab: Beliebte Reiseziele werden deutlich günstiger als im Vorjahr.

Die Urlaubskasse mag knapp sein, doch wer bei der Reisezielwahl flexibel bleibt, kann 2025 erheblich sparen. Aktuelle Analysen belegen: Mehrere beliebte Feriendestinationen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich preiswerter geworden. Mit dem nahenden Sommer läuft die Urlaubsplanung auf Hochtouren. Angesichts kontinuierlich steigender Preise zweifeln jedoch viele, ob sie sich eine Auszeit überhaupt noch leisten können. Doch es gibt erfreuliche Nachrichten: Selbst mit limitiertem Budget lässt sich 2025 eine erholsame Auszeit verwirklichen. Denn wie aktuelle Erhebungen der renommierten Vergleichsportale Check24 und Holidaycheck zeigen, sind verschiedene populäre Urlaubsregionen in diesem Jahr merklich günstiger als noch 2024.

Ein genauerer Blick auf die Daten offenbart: Auch bei Fernreisen winken in diesem Jahr beachtliche Einsparungen. Besonders bemerkenswert entwickeln sich die Preise in Destinationen wie Thailand, Frankreich, Kuba und Indonesien. Während die ersten drei Länder Preisrückgänge von etwa zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, überzeugt Indonesien mit einer Vergünstigung von rund sieben Prozent.

Ein Pauschalreisetag mit Flug, Unterkunft und mindestens einer Mahlzeit kostet in Thailand aktuell im Durchschnitt 122 Euro pro Person. In Frankreich werden durchschnittlich 128 Euro fällig, in Kuba 136 Euro und in Indonesien 146 Euro.

⇢ Reiseranking: Beliebtes Balkanland landet auf Platz 11



Attraktive Preissenkungen

Auch Paare profitieren von attraktiven Urlaubsangeboten. Holidaycheck hat zahlreiche Pauschalangebote unter die Lupe genommen und die fünf Regionen mit den stärksten Preissenkungen für Paare identifiziert: Marsa Alam in Ägypten – beeindruckende 21 % Preisrückgang, die Azoren in Portugal – 18 % günstiger, Teneriffa in Spanien – 14 % günstiger, Madeira in Portugal – 12 % günstiger, Costa del Sol in Spanien – 9 % günstiger.

Der Zeitpunkt der Reise kann ebenfalls entscheidend sein. Wer seinen Sommerurlaub in den Juni oder Oktober verlegt, also außerhalb der typischen Hauptsaison, kann laut Fachleuten nochmals mehrere Hundert Euro einsparen – bei identischem Komfort und oft angenehmeren klimatischen Bedingungen.

Buchungsstrategie 2025

Darum empfiehlt sich für Ihren Sommerurlaub 2025 eine Last-Minute-Buchung. Die alte Weisheit „Frühbucher sparen“ wird zunehmend hinterfragt, denn immer mehr Österreicherinnen und Österreicher setzen auf spontane Entscheidungen. Der Grund: Wer kurzfristig bucht, reist häufig kostengünstiger, wie eine neue Studie bestätigt.

Sommerurlaub trotz Teuerung: Eine ÖAMTC-Umfrage belegt: 96 Prozent gönnen sich trotz steigender Preise einen Urlaub. Allerdings muss die Mehrheit dabei sparen.

Achtung: Auf bestimmten Flugrouten wird es im Sommer besonders eng. Volle Flugzeuge, überfüllte Terminals: Manche Strecken sind im Sommer besonders stark frequentiert.