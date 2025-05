Ottakring: Jugendbande in Nike-Anzügen sticht 25-Jährigen nieder

Drei Jugendliche in weißen Nike-Anzügen attackierten einen 25-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Nach der Auseinandersetzung am Abend fehlt von den Tätern jede Spur.

Ein 25-jähriger Mann wurde am Abend Opfer eines Angriffs durch drei Jugendliche, bei dem ihm eine oberflächliche Stichwunde zugefügt wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr, als der Mann mit den Jugendlichen in eine Auseinandersetzung geriet und dabei mit einem spitzen Gegenstand am Rücken verletzt wurde.

Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos.

⇢ Brutaler Raubversuch: Jugendbande schlägt 19-Jährigem ins Gesicht

Täter-Beschreibung

Nach Beschreibung des Opfers handelt es sich bei den Tätern um Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren mit einer Körpergröße von jeweils rund 1,50 Meter. Sie sollen lockiges Haar haben und zum Tatzeitpunkt weiße Trainingsanzüge der Marke „Nike“ getragen haben. Die Polizei führt derzeit intensive Ermittlungen durch und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

⇢ 13-Jähriger brutal ausgeraubt: Wer kennt diese Bande?

Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen, auch anonyme Mitteilungen sind möglich.