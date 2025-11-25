Sporthandel-Beben: Briten schnappen sich 78 Hervis-Filialen

Großer Umbruch im Sporthandel: Hervis zieht sich aus Osteuropa zurück. Die britische Frasers Group übernimmt alle 78 Filialen in den beiden Ländern.

Der Sportartikelhändler Hervis, Teil der Spar-Österreich-Gruppe, gibt seine Präsenz in Ungarn und Rumänien auf. Die insgesamt 78 Filialen in diesen beiden Ländern werden von der britischen Frasers Group übernommen, wie Spar am Montagnachmittag mitteilte. Die Verkaufsvereinbarung zwischen Frasers und Hervis wurde am 24. November unterzeichnet, steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden in beiden Ländern.

Von dieser Transaktion bleiben die Hervis-Standorte und Mitarbeiter in Österreich, Slowenien und Kroatien unberührt.