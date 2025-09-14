Sprachfest am Schwendermarkt: 15. Bezirk feiert bunte Vielfalt

Sprachen verbinden, Kulturen begegnen sich: In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus wird der September zum Monat sprachlicher Vielfalt mit einem besonderen Höhepunkt am Schwendermarkt.

In Wien steht der September ganz im Zeichen sprachlicher Vielfalt und kultureller Begegnungen. Besonders in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus prägt die Mehrsprachigkeit den Alltag – ob beim Gang durch die Wiener Wasserwelt nahe dem Meiselmarkt, bei Besorgungen auf der äußeren Mariahilfer Straße oder beim Kirchenbesuch.

Anlässlich des Europäischen Tags der Sprachen am 26. September wird diese Vielfalt nun besonders gewürdigt. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung organisiert gemeinsam mit lokalen Partnern zahlreiche Aktivitäten, die zum Entdecken und Erleben verschiedener Sprachen einladen. „Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein Bezirk, in dem viele Sprachen gesprochen werden und genau das macht unsere Nachbarschaft so lebendig“, erklärt Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ) in einer Aussendung.

Vielfältiges Sprachprogramm

Der gesamte September bietet ein vielfältiges Programm rund um das Thema Sprache. Auf dem Plan stehen mehrsprachige Lesungen, interaktive Workshops, kreative Schreibformate, ein französischer Kochkurs sowie Angebote in Gebärdensprache. Als Höhepunkt gilt das große „Fest für mehr Sprache“ am Schwendermarkt am 26. September mit kulinarischen Spezialitäten aus dem Grätzl, musikalischen Darbietungen und Poetry Slam.

Die Veranstaltung wird von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus, dem Verein ZeitRaum und der MA 17 organisiert. Die Veranstalter betonen, dass es nicht nur um das Erlernen von Sprachen geht, sondern vor allem darum, diese aktiv zu erleben und die Bedeutung der Mehrsprachigkeit sichtbar zu machen.

📍 Ort des Geschehens

Kinderfestival Josefstadt

Zeitgleich widmet sich Wien-Josefstadt den jüngsten Bewohnern der Stadt. Das Kinderkurzfilmfestival „Kikeriki“ gastiert vom 13. September bis zum 13. Oktober im Musischen Zentrum in der Zeltgasse 7. Neben den insgesamt 60 Filmen erwartet die kleinen Besucher an den neun Festivalnachmittagen eine gesunde Jause, kreative Workshops zu den gezeigten Filmen sowie ein spezielles Kinoquiz für tierbegeisterte Filmfans. Das Angebot richtet sich an Kinder ab drei Jahren und deren Eltern.

Eintrittskarten können im Online-Vorverkauf bereits ab fünf Euro erworben werden.

Wann: Freitag, 26. September 2025, 14 bis 20 Uhr

Wo: Schwendermarkt, Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus

