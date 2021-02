Stadt Wien plant Lockdown am Wochenende

Aktuell arbeitet die Stadt Wien anscheinend an einem Modell für Wochenend-Lockdowns. Dabei könnte an Wochentagen sogar die Gastronomie aufsperren.

Wie die “Kronen Zeitung” am Dienstag schreibt, soll die Stadt Wien nun über Wochenend-Lockdowns überlegen! Die Idee kommt von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und wird anscheinend immer konkreter, heißt es. Weiteres sollen die Rathaus-Pläne wie folgt aussehen: Montag bis Donnerstag kein Lockdown, Freitag bis Sonntag harter Lockdown.

“Eine Pandemie bewegt sich immer in Wellen, das ist nichts Konstantes. Mit der Idee der Wochenend-Lockdowns können wir dem Geschehen unseren eigenen Rhythmus aufzwingen”, betont Peter Hacker in einem Interview mit der “Kronen Zeitung”. Von Montag bis Donnerstag-beziehungsweise Freitagabend soll dabei eine neue Normalität – Mund-Nasen-Schutz, 2m Abstand und die 20-Quadratmeter-Maßnahme – gelten.

An den restlichen Tagen oder am Wochenende wird dann ein harter Lockdown in Kraft gesetzt. Das heißt: alle Geschäfte, körpernahen Dienstleister sperren wieder zu, nur Supermärkte bleiben offen. Der Plan soll sich zu Beginn des Projekts wöchentlich wiederholen, später dann alle zwei Wochen, so die “Kronen Zeitung.”

Laut Peter Hacker könnte an Wochentagen somit die Gastronomie öffnen. Die Sperrstunde soll am Anfang zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr angesetzt sein, später dann ab 1.00 Uhr Früh. “Bekanntlich dauert es vier Tage, bis Infizierte andere infizieren können. Das neue Modell würde so als Wellenbrecher fungieren”, erklärt Hacker in der “Krone“.

Eine Modellumsetzung – sollte es tatsächlich realisiert werden – ist frühestens Ende Februar oder Anfang März zu rechnen.