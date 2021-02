„Rebuilding Lives“: Die Srebrenica Memorial Week steht heuer ganz im Zeichen der Geflüchteten

In diesem Jahr jährt sich der Völkermord in Bosnien zum 26. Mal. In Gedenken an die 2 Millionen Geflüchteten, widmete „Remembering Srebrenica UK“ ihnen das heurige Thema der Srebrenica Memorial Week 2021 mit dem Titel „Rebuilding Lives“.

Durch den Krieg und den Völkermord in Bosnien in den 1990er Jahren wurden mehr als 2 Millionen Menschen vertrieben, und sie mussten an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt ihr Leben neu aufbauen. Viele dieser Vertriebenen fanden Zuflucht in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, in Schweden, und über 10.000 von ihnen fanden ein Zuhause im Vereinigten Königreich.

In diesem Jahr jährt sich der Völkermord in Bosnien zum 26. Mal. Um die zwei Millionen Menschen zu ehren, die während des Völkermords und der ethnischen Säuberung gewaltsam vertrieben wurden, sowie diejenigen, die im Vereinigten Königreich Zuflucht gefunden haben, hat die Wohltätigkeitsorganisation „Remembering Srebrenica“ angekündigt, dass das heurige Thema der Srebrenica Memorial Week 2021 „Rebuilding Lives“ lautet.

Am Donnerstagabend versammelten sich hochrangige Vertreter des gesamten politischen Spektrums sowie Botschafter, lokale Gemeinde- und Glaubensführer und Mitglieder der britisch-bosnischen Gemeinde in einem Online-Format, um das Thema zu enthüllen.

Das Thema „Rebuilding Lives“, also „Wiederaufbau von Leben“, wurde vom Staatsminister Greenhalgh und dem Mitglied der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, Željko Komšić, ins Leben gerufen. Beide bedankten sich bei denen, die mutig genug waren, ihr Leben neu zu beginnen und wieder aufzubauen.

Die Überlebenden des Genozids, Alma Aganović, Amra Dautović und Elvir Klempić, teilten alle ihre Überlebensreisen und wie sie trotz der Schrecken, die sie erlebt haben, ihr Leben neu aufbauen konnten, indem sie sich auf Gerechtigkeit und Gemeinschaft anstatt auf Hass und Intoleranz konzentrierten.

„Wir haben die positiven Auswirkungen gesehen, wenn Menschen zusammengebracht werden, um über die Bedeutung der Bekämpfung von Hass und Intoleranz nachzudenken.“ Dr. Waqar Azmi OBE, Vorsitzender von „Remembering Srebrenica“

„Remembering Srebrenica“ hofft, dass das Thema nicht nur ein wirksames Gegenmittel gegen die negativen Einstellungen und Wahrnehmungen ist, die Flüchtlinge umgeben, sondern es uns auch ermöglicht, von denen zu lernen, die in einigen der dunkelsten Zeiten der Menschheit enorme Stärke und Widerstandsfähigkeit gezeigt haben.

Der Vorsitzende von „Remembering Srebrenica“, Dr. Waqar Azmi OBE, erklärte: „Wir haben die positiven Auswirkungen gesehen, die das Gedenken an Srebrenica in Großbritannien haben kann, wenn Menschen zusammengebracht werden, um über die Bedeutung der Bekämpfung von Hass und Intoleranz nachzudenken. Und wir sind sicher, dass das diesjährige Thema eine weitere Möglichkeit sein wird, Einzelpersonen mit den Fähigkeiten und der Widerstandsfähigkeit zu befähigen, sich gegen hasserfüllte Rhetorik zu behaupten und auf den Aufbau einer kohärenteren Gesellschaft für alle hinzuarbeiten. “

Die Veranstaltung wurde von der Überlebenden und Schriftstellerin Arnesa Buljusmić-Kustura geleitet und endete mit einer Gedichtrezitation der Überlebenden der zweiten Generation, Lejla Delić, deren Wiedergabe von „Home“ von Warsan Shire das gesamte Publikum bewegte.

