Studie: Bienengift tötet Krebszellen in nur 30 Minuten

Bienengift als Waffe gegen Krebs: Forscher aus Australien haben entdeckt, dass der Wirkstoff Melittin aggressive Brustkrebszellen binnen Minuten zerstört – und gesundes Gewebe verschont.

Eine bahnbrechende Entdeckung lässt Krebsforscher aufhorchen: Wissenschaftler des Harry Perkins Institute of Medical Research und der University of Western Australia in Perth haben nachgewiesen, dass Bienengift aggressive Brustkrebszellen in kürzester Zeit vernichten kann. Im Fokus der Untersuchung stand besonders Melittin (Hauptwirkstoff im Bienengift), die Hauptkomponente des Gifts. Die Forschergruppe untersuchte dessen Wirkung auf verschiedene Brustkrebs-Untertypen, darunter auch die therapieresistenten Varianten triple-negativer und HER2-positiver Brustkrebs.

Bei Tests mit Bienengift aus verschiedenen geografischen Regionen zeigte sich: Melittin zerstört die Zellmembranen von Tumorzellen innerhalb von nur 60 Minuten vollständig. Schon nach einem Drittel dieser Zeit blockiert der Wirkstoff zentrale Signalwege, die für das Krebszellwachstum essentiell sind.

Peer-Review-Studie belegt Wirksamkeit

Die Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal „Nature Precision Oncology“ veröffentlicht und haben bereits das Peer-Review-Verfahren erfolgreich durchlaufen. Dies bestätigt die wissenschaftliche Qualität der Forschungsarbeit. Die Studien umfassten sowohl Zellkulturversuche als auch erste Tests an Mäusen, bei denen Melittin in Kombination mit herkömmlichen Chemotherapeutika getestet wurde.

Selektive Wirkung

Besonders vielversprechend erscheint die Selektivität des Wirkstoffs: Während Krebszellen massiv geschädigt werden, bleiben gesunde Zellen weitgehend intakt. Diese Eigenschaft unterscheidet Melittin deutlich von konventionellen Chemotherapeutika, die häufig auch gesundes Gewebe angreifen.

Einschränkend muss jedoch betont werden, dass die bisherigen Ergebnisse ausschließlich aus Laborversuchen an Zellkulturen stammen. Ob sich die beobachteten Effekte auf lebende Organismen oder gar den menschlichen Körper übertragen lassen, muss erst durch weiterführende Studien geklärt werden. Die Forschung befindet sich aktuell im präklinischen Stadium – klinische Studien am Menschen stehen noch aus.

Weitere Forschung und Kombinationstherapien

Auch Fragen zur optimalen Dosierung, Verabreichungsmethoden und potentiellen Nebenwirkungen sind noch unbeantwortet. Ungeachtet dieser notwendigen Einschränkungen bewerten die Wissenschaftler ihre Entdeckung als äußerst vielversprechend.

Bereits jetzt arbeiten sie an gezielten Modifikationen des Melittins, um die Wirksamkeit und Verträglichkeit weiter zu verbessern. Besonders erfolgversprechend zeigen sich Kombinationen mit bestehenden Chemotherapien: In präklinischen Modellen konnte eine deutlich verstärkte Tumorhemmung beobachtet werden, wenn Melittin gemeinsam mit herkömmlichen Krebsmedikamenten eingesetzt wurde.