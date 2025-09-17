Taxler vergewaltigt 28-Jährige in Baucontainer

Ein Taxifahrer soll eine alkoholisierte Frau in einen Baucontainer gebracht und dort missbraucht haben. Die Polizei sucht nach weiteren möglichen Opfern.

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 28-jährigen Frau in einem Baustellencontainer in der Hofherr-Schrantz-Gasse in Wien-Floridsdorf hat die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Der Vorfall, der sich vor mehr als zwei Wochen ereignete, steht im Zusammenhang mit einem 53-jährigen Taxifahrer aus Ägypten. Dieser soll die alkoholisierte Frau im Bereich der Rechten Wienzeile vor einem Lokal angesprochen und anschließend zu dem Container in Wien-Floridsdorf transportiert haben. Dort kam es laut Ermittlern zum sexuellen Missbrauch. Die Betroffene leidet unter Gedächtnislücken, deren Ursache derzeit noch untersucht wird.

📍 Ort des Geschehens

Den Übergriff meldete das Opfer am Folgetag bei einer Polizeiinspektion, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Verdächtige in demselben Container möglicherweise weitere Straftaten verübt hat. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der tatverdächtige Taxifahrer in dem betreffenden Container möglicherweise weitere Sexualdelikte begangen hat, weshalb gezielt nach weiteren Opfern gesucht wird.

Zeugenaufruf gestartet

Die Wiener Polizei veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Bildmaterial des Tatorts und ruft potenzielle weitere Opfer sowie Zeugen zur Kontaktaufnahme auf. Die Veröffentlichung der Tatortbilder erfolgte gezielt, um mögliche weitere Opfer oder Zeugen zu identifizieren. Hinweise werden – auch anonym – beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Frauen-Helpline: 0800222555

24-Stunden-Frauennotruf: 0171719

24-Stunden-Notruf der Wiener Frauenhäuser: 057722

Telefonseelsorge: 142

Verein Wiener Frauenhäuser

Gewaltschutzzentren Österreichs