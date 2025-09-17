Aleksandra Prijovic hat ihren Namen geändert!

Bevor sie zum Balkan-Superstar wurde, verbarg sich Aleksandra Prijovic hinter einem anderen Namen. Ihre ersten Schritte im Musikgeschäft nahm sie früher als gedacht.

Aleksandra Prijovic, die derzeit aufgrund ihrer Schwangerschaft eine kurze Auszeit nimmt, zieht mit ihrem Werdegang nach wie vor großes öffentliches Interesse auf sich. Die erfolgreiche Sängerin, die vielen durch ihre Teilnahme an der Castingshow „Zvezde Granda“ (serbische Castingshow) bekannt wurde, blickt auf einen bemerkenswerten Karriereweg zurück, der bereits in jungen Jahren begann.

Frühe Künstlernamen

Was selbst eingefleischte Fans häufig nicht wissen: Die Künstlerin startete ihre musikalische Laufbahn zunächst unter einem Pseudonym. Zu Beginn ihrer Karriere trat sie als „Any Prijovic“ auf – ein Künstlername, den sie jedoch rasch wieder ablegte. „Diesen Spitznamen verdanke ich Mica Nikolic, der damals auch zwei Songs für mich komponierte, als ich gerade einmal 14 Jahre alt war“, verriet die Sängerin einst in der Sendung „Amidzi sou“.

Obwohl viele Musikfans Prijovic erst durch ihre Teilnahme am bekannten Gesangswettbewerb entdeckten, steht sie tatsächlich schon seit ihrem 14. Lebensjahr auf der Bühne – ein früher Karrierestart, der ihr heutiges Können und ihre Bühnenpräsenz erklärt.

Durchbruch bei „Zvezde Granda“

Den großen Durchbruch schaffte Prijovic 2013 mit ihrer Teilnahme an der populären serbischen Castingshow „Zvezde Granda“. Dort erreichte sie den vierten Platz und eroberte damit die Herzen des Balkan-Publikums. Diese Platzierung war der Grundstein für ihre spätere Karriere als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Region.

Von der 14-jährigen „Any Prijovic“ zur heute etablierten Balkan-Ikone – Aleksandras Weg zeigt, wie aus frühen musikalischen Experimenten eine beeindruckende Karriere entstehen kann. Ihre langjährige Bühnenerfahrung macht sie heute zu einer der gefragtesten Künstlerinnen im ex-jugoslawischen Raum.