Zvezde Granda“: Emotionales Comeback mit Promi-Jury am 20. September

Der Balkans beliebtester Musikwettbewerb kehrt mit Starbesetzung zurück. Hochkarätige Jury und emotionale Momente versprechen Spannung für die Fans.

Die beliebte Musikshow „Zvezde Granda“ (Sterne des Grand) kehrt am 20. September auf die Bildschirme zurück. Wie die Produktionsfirma „Grand“ über ihren offiziellen Instagram-Kanal mitteilte, wird die neue Staffel des populären Musikwettbewerbs jeden Samstag um 21 Uhr auf Prva TV zu sehen sein.

In der Ankündigung verspricht der Sender den Zuschauern ein Feuerwerk an Emotionen: „Die meistgesehene Musikshow bringt wieder jene Spannung, die nur dieser Wettbewerb bieten kann.“ Die Fans dürfen sich auf spektakuläre Auftritte, bewegende Geschichten und den intensiven Kampf um den prestigeträchtigen Titel freuen, der das Leben der Teilnehmer grundlegend verändern kann.

Hochkarätige Jury

Die Jury wird auch in dieser Saison hochkarätig besetzt sein. Am Jurypult nehmen Ceca Raznatovic, Dara Bubamara, Snezana Djurisic, Djordje David, Dragan Kojic Keba und Ana Bekuta Platz. Zusätzlich wird eine Produktionsjury, bestehend aus „Grand“-Direktor Goran Sljivic und Voja Nedeljkovic, die Kandidaten bewerten.

Auffallend ist, dass die langjährige Jurorin Viki Miljković nicht mehr Teil der Bewertungskommission ist. Sie begründete ihren Ausstieg mit ihrer engen emotionalen Bindung an den früheren Produzenten Saša Popović und betonte, dass sie dessen Familie weiterhin unterstütze.

Die Macher versprechen für die kommende Staffel „noch mehr Überraschungen, Lachen, Emotionen und unvergessliche musikalische Momente“ und fordern die Zuschauer auf: „Macht euch bereit, denn diesen Herbst kehren die Stars zurück!“