Neun Tore, blutige Nasen: Italien-Sieg gegen Israel endet in Prügelei

Tore, Tumulte, Teamchaos: Italiens knapper Sieg gegen Israel wird vom Nachspiel überschattet. Auf dem Platz fielen neun Treffer, nach dem Abpfiff flogen die Fäuste.

Italien bezwingt Israel

Die italienische Nationalmannschaft setzte sich am Montagabend in einem torreichen Duell der WM-Qualifikation mit 5:4 gegen Israel durch. Die Partie, die auf neutralem Boden in Debrecen ausgetragen wurde, brachte die Squadra Azzurra mit nun neun Punkten auf den zweiten Tabellenplatz der Gruppe I. Spitzenreiter bleibt Norwegen mit zwölf Punkten aus vier Spielen, während Italien und Israel nach der Begegnung punktgleich auf den nachfolgenden Rängen stehen. Estland und Moldawien komplettieren die Tabelle.

Drama bis zur letzten Sekunde

Das Spektakel war geprägt von zahlreichen individuellen Fehlern und zwei Eigentoren, die das Spiel in ein wahres Torfestival verwandelten. Italien musste dabei zweimal einem Rückstand hinterherlaufen, ehe das Team den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit erzielte. Nationaltrainer Gennaro Gattuso bezeichnete die Partie hinterher als „Albtraum“, lobte jedoch die Moral seiner Mannschaft, die trotz der Rückschläge nicht aufgab.

Tumult nach Abpfiff

Der sportliche Erfolg geriet jedoch durch Tumulte nach dem Schlusspfiff in den Hintergrund. Zwischen den Spielern beider Teams kam es zu handfesten Auseinandersetzungen, in die sich auch Italiens Cheftrainer Gennaro Gattuso einschaltete. Nach israelischen Darstellungen hatten italienische Akteure ihre Gegenspieler während des Matches verbal attackiert und beleidigt, was letztlich in der Konfrontation nach Spielende mündete.

Widersprüchliche Versionen

In israelischen Medien war anschließend von einer Entschuldigung des italienischen Verbands für das Verhalten seiner Spieler die Rede. Diese Version wurde jedoch von italienischer Seite zurückgewiesen. Wie die Tageszeitung „Repubblica“ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Nationalmannschaft berichtet, habe es weder eine Entschuldigung gegeben noch bestehe Anlass dafür. Ein Verbandssprecher spielte den Vorfall herunter und verwies lediglich auf „übliche Vorkommnisse auf dem Spielfeld“.

Bereits in wenigen Tagen, am 14. Oktober, treffen beide Mannschaften in Udine erneut aufeinander – dann im Rückspiel der Qualifikationsgruppe.