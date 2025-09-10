Bosnische Fans attackieren Arnautovic nach Schlusspfiff

Dramatische Wendung im WM-Qualifikationskampf: Österreich setzt sich in Bosnien durch, doch nach dem Schlusspfiff kochen die Emotionen über.

Bosnien und Herzegowina musste sich im Spitzenspiel der WM-Qualifikationsgruppe H vor heimischer Kulisse Österreich mit 1:2 geschlagen geben. Die Niederlage bedeutet, dass beide Mannschaften nun mit jeweils zwölf Punkten punktgleich an der Tabellenspitze stehen, wobei das bosnische Team bereits ein Spiel mehr absolviert hat.

Die Partie nahm erst nach dem Seitenwechsel richtig Fahrt auf. Marcel Sabitzer brachte die Gäste in der 49. Minute in Führung, doch die Freude der Österreicher währte nur kurz. Bosniens Stürmerstar Edin Dzeko antwortete postwendend mit dem Ausgleichstreffer nur eine Minute später.

Entscheidender Treffer

Das entscheidende Tor fiel in der 65. Minute durch Konrad Laimer, der Österreich damit auf Kurs in Richtung direkter WM-Qualifikation brachte. Drei Minuten zuvor hatte Teamchef Ralf Rangnick Marko Arnautovic für Michael Gregoritsch eingewechselt.

Fanproteste

Nach Spielende sorgten die als „BH Fanatikosi“ bekannten bosnischen Anhänger für einen unschönen Zwischenfall.

Sie richteten Beleidigungen gegen den österreichischen Angreifer Arnautovic, der in Belgrad bei Roter Stern unter Vertrag steht. Die bosnischen Fans skandierten wiederholt die Beleidigung „Pi*ko ciganska“ in Richtung des Austrianers, der auf die Provokationen nicht reagierte und das Spielfeld ruhig verließ.

