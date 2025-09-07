Historischer Moment: 17-jähriger Alajbegovic führt Bosnien zum 6:0-Kantersieg

Salzburg-Juwel Kerim Alajbegovic schreibt mit 17 Jahren Fußballgeschichte: Bei seinem Debüt für Bosnien trifft er nicht nur selbst, sondern bereitet auch einen Treffer vor.

Bosnien und Herzegowina feierte in San Marino einen ungefährdeten 6:0-Kantersieg. Besonders bemerkenswert: Salzburg-Talent Kerim Alajbegovic schrieb Geschichte, als er mit 17 Jahren und 350 Tagen zum jüngsten Nationalspieler Bosniens avancierte und bei seinem Debüt gleich traf. Der Youngster löste damit Miralem Pjanic ab, der bei seinem Debüt 18 Jahre und 158 Tage alt war. Nach 20 Minuten glänzte Alajbegovic zunächst als Vorbereiter für Benjamin Tahirovic, der die Gäste in Führung brachte. Zu diesem Zeitpunkt agierte San Marino bereits in Unterzahl, nachdem Alessandro Golinucci mit Rot vom Platz geflogen war.

Trotz der numerischen Überlegenheit dauerte es bis zur 70. Minute, ehe Routinier Edin Dzeko mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten auf 3:0 erhöhte. In der Schlussphase brachen dann alle Dämme: Samed Bazdar traf zum 4:0, ehe Alajbegovic seine starke Premiere mit dem fünften Treffer krönte.

Den Schlusspunkt setzte Nihad Mujakic kurz vor Spielende.

Bosniens Tabellenführung

Mit diesem überzeugenden Pflichtsieg bleibt Bosnien Tabellenführer der Gruppe H mit zwölf Punkten aus vier Spielen und tankte ordentlich Selbstvertrauen für das anstehende Duell gegen Österreich am kommenden Dienstag, dem 9. September.

Ungarns Einbruch

Ungarn hingegen erlebte einen bitteren Abend in der WM-Qualifikation. Dabei sah zunächst alles nach einem Auswärtserfolg aus: Der ehemalige Mattersburg-Stürmer Barnabas Varga brachte die Magyaren bereits nach 120 Sekunden in Führung, Roland Sallai legte zum 2:0-Pausenstand nach.

Doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt dramatisch. Evan Ferguson verkürzte für die Iren, und nur drei Minuten später schwächte ausgerechnet Torschütze Sallai sein Team durch einen Platzverweis entscheidend. Die dezimierten Ungarn verteidigten die Führung lange aufopferungsvoll, mussten aber tief in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich durch Adam Idah hinnehmen.

Sie mussten sich mit einem 2:2 begnügen.