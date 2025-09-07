Horror in Urlaubsort: Auto rast durch Absperrung in Fußgänger – Frau stirbt

Tragödie im französischen Urlaubsort: Ein führerloses Auto raste in eine Menschengruppe, als der Fahrer das Bewusstsein verlor. Die Bilanz ist erschütternd.

In einem Badeort an der französischen Ärmelkanalküste kam es am Samstagabend zu einem verheerenden Unfall. In Pirou fuhr ein Pkw in eine Gruppe von Fußgängern, wobei eine Frau ihr Leben verlor. Vier weitere Personen, die zu Fuß unterwegs waren, erlitten Verletzungen. Auch die beiden Insassen des Unfallwagens mussten medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ursache des Unfalls

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verlor. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er vermutlich einen Schwächeanfall, wodurch das führerlose Fahrzeug seinen Weg fortsetzte und mehrere Passanten erfasste. Die Ermittlungsbehörden schließen ein absichtliches Handeln des Lenkers definitiv aus.

Aufnahmen einer Überwachungskamera dokumentieren den Unfallhergang: Das Auto durchbricht eine Absperrung, kippt zur Seite und kommt schließlich an mehreren Fahnenmasten zum Liegen.

Pirou ist ein beliebter Badeort im Département Manche an der normannischen Küste und zieht besonders im Sommer zahlreiche Touristen an. Der Unfall ereignete sich in einem Bereich mit hohem Fußgängeraufkommen, was die schweren Folgen erklärt.

