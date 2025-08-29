Diese Gegner erwarten Rapid in der Conference League!

Europäisches Fußballfest für Rapid: Die Hütteldorfer empfangen in der Conference League unter anderem den italienischen Traditionsklub Fiorentina im heimischen Allianz Stadion.

In Monaco fiel zeitgleich zur Europa League auch der Startschuss für die Conference League mit der Auslosung der Ligaphase. Anders als bei den beiden größeren europäischen Wettbewerben umfasst das seit der Vorsaison etablierte Liga-System in der Conference League lediglich sechs statt acht Spieltage.

Für den SK Rapid gibt es ein echtes Highlight im Allianz Stadion: Mit der AC Fiorentina gastiert ein renommierter italienischer Traditionsklub in Wien-Hütteldorf. Die Viola haben bereits sechsmal an europäischen Finalspielen teilgenommen und zählen zu den traditionsreichsten Vereinen Italiens. Zudem treffen die Hütteldorfer auf Omonia Nikosia, jenes zypriotische Team, das sich im Playoff gegen den Wolfsberger AC durchsetzen konnte. In der vergangenen Saison war für Rapid erst im Viertelfinale Schluss, als man am schwedischen Vertreter Djurgarden scheiterte.

Rapids Gegner

Die komplette Gegnerriege des SK Rapid umfasst: Fiorentina (Heimspiel), Lech Posen (Auswärts), Omonia Nikosia (Heim), Zrinjski (Auswärts), Rakow (Auswärts) und Universitatea Craiova (Heim). Mit Lech Posen wartet ein polnischer Rekordmeister, während Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina das erste Mal in der Conference League vertreten ist. Rakow Tschenstochau gilt als aufstrebende Kraft im polnischen Fußball, und Universitatea Craiova kehrt nach längerer europäischer Abstinenz zurück auf die internationale Bühne.

Spielplan-Details

Die sechs Spieltage der Ligaphase sind fest terminiert: Der Auftakt erfolgt am 2. Oktober 2025, gefolgt vom zweiten Spieltag am 23. Oktober. Weiter geht es am 6. November mit dem dritten Spieltag, ehe am 27. November der vierte Spieltag ansteht. Die letzten beiden Partien werden am 11. und 18. Dezember 2025 ausgetragen.

Der Kampf um die elf Kilogramm schwere Trophäe findet seinen Höhepunkt am 27. Mai 2026 in der Red Bull Arena in Leipzig. Die ersten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Plätze 9 bis 24 in den Playoffs um die verbleibenden acht Achtelfinal-Plätze kämpfen müssen.