Vom behüteten Kind zum Straftäter: Ein schicksalhafter Moment mit einer Waffe veränderte alles. Nun spricht der Reality-Star über seine dunkle Vergangenheit.

Sasa Cvetkovic, bekannt als Sale Luks, sorgt mit seiner schockierenden Lebensgeschichte für Aufsehen in der Reality-Show „Zadruga 5“ (serbische Reality-Show). Der ehemalige Teilnehmer von „Farma 8“ (serbische Reality-Show) hat nie ein Geheimnis aus seiner turbulenten Vergangenheit gemacht, die ihn sowohl in ein Heim für Minderjährige als auch ins Gefängnis führte. In der Radiosendung „Amnezija“ enthüllte er erschütternde Details über sein Leben und die traumatischen Erfahrungen mit seinem Vater.

„Ich hatte eine wunderbare Kindheit als erstgeborenes Kind mit allen Privilegien. Mein Großvater war in der Gegend bekannt und schenkte mir ein Haus am Zeleni venac in Belgrad. Geboren wurde ich in Smederevo, obwohl ich keine besondere Bindung dorthin habe“, erzählte Sale. Er berichtete von einer behüteten Jugend mit Wasserballtraining und Familienbesuchen während der Ferien. „Mein Vater stammt aus der Lika-Region und änderte seinen Nachnamen. Wir erhielten den Namen Cvetkovic, weil mein Urgroßvater Dorfvorsteher war.“ Nach einer erfolgreichen Grundschulzeit kam der Bruch: „In den Neunzigern begann die Kriminalität. Ich bin mit einem wilden Charakter geboren und ging meinen eigenen Weg.“ Mein Vater zeigte nie Zuneigung, die Erziehung war streng. Er drängte auf Bildung und beruflichen Erfolg.“

Der verhängnisvolle Moment

Die Tragödie ereignete sich unerwartet: „Wir saßen im Café und scherzten herum, als wir eine Pistole fanden. Mein Vater, der beim Militär war, besaß eine Waffe, die er immer versteckte. Ich wusste nicht, dass beim Durchladen eine Kugel im Lauf bleiben kann. Wir alberten herum, die Waffe löste sich und es kam zur Katastrophe.“ Die Konsequenzen waren verheerend: „Ich wurde sofort verhaftet und schnell verurteilt. Bei der Verhandlung sah ich meinen Vater zum ersten Mal weinen, was mich zutiefst berührte. Er wollte mich nach Australien schicken, aber ich lehnte ab und kam ins Heim.“ Besonders schmerzhaft war die Reaktion seines Vaters: „Er kam einmal ins Gefängnis und sagte den Wärtern, sie sollten mich einschließen und den Schlüssel wegwerfen – und genau das geschah.“

Die Zeit im Heim prägte ihn nachhaltig: „Mit knapp 17 kam ich dorthin und traf auf Abschaum und Hinterhältigkeit. Ich wurde oft von Freunden verraten. Meine Mutter erkrankte, und ich musste mich an strenge Regeln anpassen – nicht rauchen, rote Kleidung tragen, ständiger Druck. Nach meiner Entlassung konzentrierte ich mich nur aufs Training und nahm Steroide. Ich arbeitete als Türsteher, kämpfte für Geld und scheiterte in Beziehungen wegen Misstrauen.“

Sale erwähnte auch, dass seine aktuelle Partnerin mit gesundheitlichen Problemen kämpft und deshalb sehr dünn ist. In der Reality-Show „Farma“ kam es unterdessen zu einem Eklat, als Teilnehmer wegen einer Essensstreitigkeit den Raum verwüsteten und sich gegenseitig mit heißer Milch übergossen. Am selben Abend zog ein weiterer bekannter Reality-Star in die Show ein.

Politische Spannungen

Schauspielerin Lidija Vukicevic kritisierte ihre Kollegin Andjelka Prpic scharf und warf ihr vor, trotz Teilnahme an monatelangen Straßenprotesten Geld von Telekom für private Produktionen angenommen zu haben.

In Zemun wurde ein Säugling neben einem Container gefunden. Nur dank der aufmerksamen Bürgerin Maja Miladinovic, die in der Dunavska-Straße Katzen fütterte, entging das Baby einer Tragödie.

Die serbische Polizei sieht sich zunehmender Kritik ausgesetzt, wobei besorgniserregend ist, dass die Kampagne gegen Polizeiangehörige von hochrangigen Staatsvertretern geführt wird. Der festgenommene Misa Baculov weist jede Schuld von sich und schiebt die Verantwortung auf andere, wie sein Anwalt Milan Alanovic vor Unterstützern betonte.

Der Rektor der Universität Belgrad, Vladan Djokic, wurde bei einem geheimen Treffen mit der deutschen Botschafterin Anke Konrad gesichtet. Für den 1. September ist eine neue Protestblockade geplant, die laut regierungskritischen Medien von „Abiturienten und Studenten“ organisiert wird.

In der TV-Sendung „Da se ne lazemo“ auf Informer TV kam es kurz vor Schluss zu einer kuriosen Situation mit Prof. Dr. Vladan Petrov – ausgerechnet wegen Socken. In einer anderen Sendung diskutierten Experten über mögliche Schulblockaden ab September, während Dr. Bogdan Zivanovic und Bürgermeister Zarko Micin das Verhalten von Gesundheitspersonal gegenüber Mitgliedern der Serbischen Fortschrittspartei kommentierten. Präsident Milorad Dodik wird heute Abend um 21 Uhr in einer Spezialsendung auf Informer TV zu Gast sein, zusammen mit Milan Knezevic, dem Vorsitzenden der DNP (Demokratische Volkspartei Montenegro).

Aktuelle Meldungen

Der Hydrometeorologische Dienst Serbiens warnt vor anhaltender Hitze und extremer Waldbrandgefahr. In Belgrad-Vracar wurde ein 50-jähriger Mann bei einer Schießerei verletzt. Die französischen Behörden haben Montenegro entschlüsselte Sky-Kommunikation des „Skaljari-Clans“ übermittelt, die Mordpläne gegen den Anführer des rivalisierenden „Kavac-Clans“, Radoje Zvicer, enthält.

Im Ukraine-Konflikt wirft die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, Verhandlungen zu sabotieren und den Konflikt zu verlängern. Selenskyj selbst erklärte, dass nach den jüngsten russischen Angriffen auf Kiew, bei denen mindestens 23 Menschen getötet wurden, noch acht Personen vermisst werden. Das US-Außenministerium hat einem möglichen Militärhilfepaket für die Ukraine im Wert von 825 Millionen Dollar zugestimmt. Der UN-Sicherheitsrat wird auf ukrainischen Antrag wegen der massiven russischen Angriffe auf Kiews zivile Infrastruktur tagen. Russland betont die Wichtigkeit, eine weitere Eskalation im iranischen Atomprogramm zu verhindern.

Immer mehr Prominente eröffnen Konten auf OnlyFans und erstellen exklusive Inhalte für zahlende Abonnenten. Die erfolgreiche Horrorfilmreihe „The Conjuring“ findet mit „The Conjuring: Last Rites“ ihren Abschluss, der Film kommt am 3. September in die heimischen Kinos. Die angebliche Romanze zwischen Pamela Anderson und Liam Neeson entpuppte sich als Marketingtrick für den Film „The Naked Gun“. Hollywood-Schauspieler Floyd Levine verstarb am 24. August im Alter von 93 Jahren, wie seine Schwiegertochter Tracy Robbins auf Instagram mitteilte.

Herzrhythmusstörungen, die oft morgens auftreten, können auf ernsthafte Herzprobleme oder sogar plötzlichen Tod hinweisen. Experten warnen vor falscher Lagerung von Wintervorräten und geben Tipps für Allergiker. Mit einfachen Tricks wie Wandfarbe, geschickt platziertem Geld und positiven Worten kann man angeblich Wohlstand ins Haus locken. Das Minischwein Claudine begeistert Tierfreunde mit seiner Liebe zu einem lila Pilatesball. Die Nationalbank Serbiens warnt vor Krediten von nicht autorisierten Unternehmen.

In Srem gab es früher den Brauch, in der Nacht vor einer Hochzeit Stroh in die Höfe der ehemaligen Freunde der Braut zu werfen, um herauszufinden, mit wem sie vor der Ehe liiert war.