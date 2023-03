Suchtpotential in Serbien: Überall Wettbüros und Spielkasinos

Besonders in Serbien gibt es schon seit Jahren an jeder Ecke die Möglichkeit sein letztes Hemd in Casinos und Wettbüros zu verlieren.

Schon oft vertraten Experten die Meinung, dass Suchtpotential in Spielkasinos und Wettbüros liegt. Besonders wenn sie mit Angeboten wie kostenlosen Drinks zum Spiel locken. Auch am Balkan ist Spielsucht ein riesen Thema. Serbien ist hier Spitzenreiter. Darauf folgt der Nachbarstaat Bosnien und Herzegowina.

Überzahl an Suchtpotential

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) machte schon 2008 auf die Überzahl an Wettbüros und Automatencasinos in Serbien aufmerksam. Als Beispiel dient der Stadtkern von Novi Sad. Dort befinden sich rund 131 registrierte Wettstuben. Durchgerechnet kommt man – bloß im Stadtkern – auf eine Wettstube pro 1.700 Einwohner. Das bedeutet eine enorme Dichte an Suchtpotential. Die betroffene Zielgruppe ist zwischen 18 und 26 Jahren. Meistens auch minderjährig.

Bei manchen Personen kann sich auch eine pathologische Sucht entwickeln. Dabei sind sie überreizt und für alle Glücksspielarten empfänglich. Rund 300.000 Menschen in Serbien müssen laut WHI mit dieser schweren Art von Spielsucht leben. Dabei sind nicht nur sie selbst betroffen, besonders ihre Familien leiden am regelmäßigen Glücksspiel.

Paul Herzfeld, Generalpräsident von Casino Austria International, rollt den Ball bei der feierlichen Eröffnung des „Grand Casino“ im Hotel Jugoslawien in Belgrad (Serbien) am 8. Februar 2008. (FOTO: EPA/SASA STANKOVIC SERBIA OUT)

Innerhalb von fünf Monaten (September 2021 – Jänner 2022) ist die Zahl der Patienten die wegen Glückspielsucht behandelt werden um 30 Prozent gestiegen. So die Angaben der Spezialklinik für Suchtkrankheiten in Belgrad.

Österreichs Novomatic

In Serbien gibt es verschiedene Glücksspielunternehmen, darunter auch die Novomatic und die Casinos Austria, an denen die Novomatic beteiligt ist. In Nordmazedonien befindet sich bereits ein Novomatic-Kasino an der Grenze zu Griechenland.

Die Casinos Austria haben 2020 eine Ausschreibung in der bosnischen Republika Srpska gewonnen und planen nun, gemeinsam mit der Lutrija RS ein Joint Venture namens Elektronska Video Lutrija zu gründen.

Die Lutrija RS wird 51 Prozent und die Casinos Austria 49 Prozent halten. Aufgrund von öffentlichen Debatten um Bestechungsvorwürfe und politisch motivierte Postenbesetzungen in Österreich wird auch in Bosnien-Herzegowina das neue Glücksspielgesetz und seine Konsequenzen diskutiert.