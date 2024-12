Teilnehmer der Quiz-Show scheiterte fast an Frage über Sljivovica

Die legendäre Quizshow „Wer wird Millionär?“, international bekannt als „Who Wants to Be a Millionaire?“, wird ab dem 2. Dezember wieder auf TV Nova ausgestrahlt. Diese Sendung, die ihren Ursprung im Jahr 1998 auf dem britischen Sender ITV hat, ist eines der beliebtesten Quizformate weltweit und wird in über 120 Ländern ausgestrahlt.

Besonderer Moment

Ein bemerkenswerter Moment in der Geschichte der Show ereignete sich, als ein britischer Kandidat mit einer kniffligen Frage zu serbischem Pflaumenschnaps, bekannt als Sljivovica, konfrontiert wurde. Die Frage lautete: „Welche Frucht ist der Hauptbestandteil von Sljivovica?“ Die Antwortmöglichkeiten waren Kirsche, Aprikose, Orange und Pflaume.

Überfordert entschied sich der Kandidat, den „Telefonjoker“ zu nutzen und seine Mutter um Hilfe zu bitten. Diese gab sofort die richtige Antwort: Pflaume. Mit ihrer Hilfe konnte er 125.000 Pfund gewinnen, was etwa 150.000 Euro entspricht. Seine Dankesworte „Ich liebe dich, Mama“ unterstrichen den emotionalen Moment.