Ungewöhnlicher Familienbetrieb: Mutter und Söhne dealten mit Drogen

In der beschaulichen Oberpfalz ist ein ungewöhnlicher Familienbetrieb ins Visier der Polizei geraten. Eine Mutter und ihre zwei Söhne stehen unter Verdacht, mit Marihuana gehandelt zu haben. Bei einer großangelegten Durchsuchung stießen die Beamten auf eine beachtliche Menge Drogen und Bargeld.

Die Polizeiaktion am Dienstag in Neumarkt in der Oberpfalz konnte man durchaus als „Großreinemachen“ bezeichnen. Ziel der Durchsuchung war ein Cannabisladen, der einer 57-jährigen Frau gehört. Doch nicht nur das Geschäft wurde unter die Lupe genommen, auch die Privaträume der Frau, die Wohnung ihres 32-jährigen Sohnes und ihr Auto wurden durchsucht.

Marihuana und 30.000 Euro

Das Ergebnis der Aktion dürfte selbst die erfahrenen Beamten überrascht haben: Mehrere hundert Gramm Marihuana und rund 30.000 Euro in bar konnten sichergestellt werden. Doch damit nicht genug. Ein weiterer Sohn der Frau wurde dabei beobachtet, wie er gerade eine Kiste in sein Auto verlud. Auch hier machten die Beamten einen Fund – erneut Bargeld und Marihuana.

Wie konnte es soweit kommen? Wie geriet die Familie ins Visier der Polizei? Die Antwort liegt bei einem 18-Jährigen. Er wurde bei einer Personenkontrolle mit Drogen erwischt und hatte gerade den Laden der 57-Jährigen verlassen. Dieser Vorfall lenkte die Aufmerksamkeit der Beamten auf die Familie und führte schließlich zur Durchsuchungsaktion.

Anzeigen

Die Konsequenzen für die Mutter und ihre Söhne sind noch nicht absehbar, doch Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sind ihnen sicher. Auch der 18-Jährige muss sich auf rechtliche Schritte einstellen. Die Polizei hat indes die Ermittlungen aufgenommen und zeigt sich überrascht von dem Ausmaß des Drogenhandels in Neumarkt. „Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass hier in so großem Stil mit Marihuana gehandelt wird“, so ein Sprecher der Polizei.