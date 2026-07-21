KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Attacke

Urlaub endet im Horror: Österreicher auf eigenem Boot brutal attackiert

Urlaub endet im Horror: Österreicher auf eigenem Boot brutal attackiert
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Urlaubsidyll in Kroatien endet für einen 83-jährigen Österreicher mit einem Angriff – direkt auf seinem Boot.

In der kroatischen Küstenstadt Sibenik ist ein 83-jähriger Österreicher Opfer einer körperlichen Attacke geworden. Der Angreifer befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, der Verletzte erlitt nach Angaben der Behörden leichte Verletzungen.

Angriff auf Boot

Wie die Polizei der Gespanschaft Sibenik-Knin mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 3. Juli. Ein 35-jähriger Mann soll das Boot des Österreichers aufgesucht haben, das zu diesem Zeitpunkt in der Bucht Galesnica bei Grebastica vor Anker lag. Nach einem kurzen verbalen Streit soll der 35-Jährige den 83-Jährigen körperlich angegriffen haben.

Ermittlungen eingeleitet

Die Beamten der Polizeistation Sibenik nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 35-Jährige dem Haftrichter überstellt. Gegen ihn wurde zudem Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Sibenik erstattet.

Zu den näheren Umständen und Hintergründen des Vorfalls machten die Behörden vorerst keine weiteren Angaben.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wasserkatastrophe
Wochen lang Gift aus dem Hahn – Gostivar ruft Epidemie aus
| Attacke
Urlaub endet im Horror: Österreicher auf eigenem Boot brutal attackiert
| Terrorgefahr
Waffenlager, Schläferzellen, Bekennervideo: Hamas plante Anschläge für Oktober
| Biermarkt
Weltweit weniger Bier: Branche kämpft ums Überleben
| Ehrenmord
Dutzend Messerstiche gegen eigene Tochter – kein Erbarmen vor Gericht
MEHR AKTUELLE NEWS