Urlaub endet im Horror: Österreicher auf eigenem Boot brutal attackiert

Ein Urlaubsidyll in Kroatien endet für einen 83-jährigen Österreicher mit einem Angriff – direkt auf seinem Boot.

In der kroatischen Küstenstadt Sibenik ist ein 83-jähriger Österreicher Opfer einer körperlichen Attacke geworden. Der Angreifer befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, der Verletzte erlitt nach Angaben der Behörden leichte Verletzungen.

Angriff auf Boot

Wie die Polizei der Gespanschaft Sibenik-Knin mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 3. Juli. Ein 35-jähriger Mann soll das Boot des Österreichers aufgesucht haben, das zu diesem Zeitpunkt in der Bucht Galesnica bei Grebastica vor Anker lag. Nach einem kurzen verbalen Streit soll der 35-Jährige den 83-Jährigen körperlich angegriffen haben.

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Ermittlungen eingeleitet

Die Beamten der Polizeistation Sibenik nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 35-Jährige dem Haftrichter überstellt. Gegen ihn wurde zudem Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Sibenik erstattet.

Zu den näheren Umständen und Hintergründen des Vorfalls machten die Behörden vorerst keine weiteren Angaben.