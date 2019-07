US-Soldat springt auf U-Boot und macht gigantischen Fund! (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Diese Szenen einer Verfolgungsjagd im Pazifik vor der Küste von San Diego (Kalifornien) erinnern stark an einen Actionfilm, doch sie sind echt. Ein Soldat einer US-Sondereinheit springt dabei auf ein U-Boot und macht einen unfassbaren Drogenfund.

Drogenschmuggler lieferten sich vor der Küste von San Diego in einem U-Boot eine wilde Verfolgungsjagd mit der Sondereinheit United States Coast Guard. Als einer der Soldaten in einer mutigen Aktion auf das Unterwasserboot sprang, fand er etwa 18 Tonnen Kokain und Marihuana, die die Schmuggler in die USA einschleusen wollten.

Mitten in internationalen Gewässern des östlichen Pazifik gelang es einem Team der Küstenwache ein verdächtiges U-Boot zu verfolgen und es in einem waghalsigen Manöver aufzuhalten. Im Video auf der zweiten Seite sieht man, wie ein US-Guard wiederholt mit der Faust auf den Lukendeckel des schwarzen U-Boots hämmert, nachdem er von einem anderen Boot aufgesprungen war.

