Vater stoppt Verdächtige im Auto – Danka war im Kofferraum

Der Innenminister Bratislav Gasic sagte, dass es ein trauriger Tag für Serbien wegen des Mordes an Danka Ilic sei und dass die Verdächtigen nach einer zehntägigen Aktion des Innenministeriums festgenommen wurden und inhaftiert wurden. Er drückte sein Beileid an die Familie von Danka Ilic aus und sagte, dass dieses Verbrechen ganz Serbien tief erschüttert habe.

„Das Innenministerium hat nach einer zehntägigen umfangreichen Aktion, einer detaillierten Überprüfung aller Spuren und Informationen, S.J. (Jahrgang 1974) und D.D. (Jahrgang 1974), Mitarbeiter des kommunalen Unternehmens Vodovod in Bor, festgenommen, die verdächtigt werden, am 26. März mit einem Auto das zweijährige Mädchen Danka angefahren und getötet zu haben, und dann ihren Körper auf die Mülldeponie geworfen zu haben“, sagte Gasic.

Nach seinen Worten haben beide Verdächtigen das Verbrechen zugegeben und den Ablauf detailliert beschrieben. S.J. und D.D. wurden auf Anordnung des leitenden Staatsanwalts in Gewahrsam genommen, da der begründete Verdacht besteht, dass sie als Mittäter ein schweres Tötungsdelikt begangen haben.

„Basierend auf allen Informationen, die uns vorliegen, werde ich Ihnen eine Retrospektive des gesamten Vorfalls geben. Die Mutter Ivana Ilic kam um 13:10 Uhr mit ihren Kindern ins Haus in Banjsko Polje. Die Kinder spielten im Hof und sie machte dann ein Foto von ihnen. Um 13:32 Uhr schickte sie das Foto an ihren Mann. Ihr Sohn war durstig und sie ging Wasser holen. Als sie zurückkam, sah sie, dass Danka weg war. Sie rief um 13:41 Uhr ihren Mann an, und die Polizei kam um 13:59 Uhr“, sagte Gasic.

Gasic sagte, dass das Mädchen an diesem Tag aus dem Hof ging, wo es mit seiner Mutter war, und sich auf der Straße bewegte. Er erwähnte, dass die Mutter ein weißes Auto sah, das sich später als das Fahrzeug herausstellte, mit dem das Mädchen angefahren und dann in den Kofferraum gesteckt und auf die nahe gelegene Mülldeponie gebracht wurde.

Gasic sagte auch, dass der Vater des Mädchens das Auto gestoppt und die Verdächtigen gefragt habe, ob sie das Kind gesehen hätten, und sie verneinten. Er sagte auch, dass einer der Verdächtigen sich der Suche nach dem Mädchen anschloss.