LIVE! Danka Ilic wurde getötet: Hier sind alle Einzelheiten des Falls

Ein Verbrechen, das die Öffentlichkeit Serbiens erschüttert: Die zweijährige Danka Ilic ist tot. Ihre Suche endete tragisch, als die serbische Polizei zwei Männer festnahm, welche das Verbrechen gestanden haben. Präsident Aleksandar Vucic bestätigte die Festnahmen und sprach von einem gestandenen Mord.

13:30 GPS enthüllt, dass sie Danka auf der Mülldeponie abgelegt haben!

Das Auto, in dem sich die Verdächtigen befanden, war mit einem Tracking-System ausgestattet, was die Feststellung ermöglichte, dass sie Dankas Körper auf einer Mülldeponie abgelegt hatten, einige Kilometer entfernt vom Ort, an dem sie getötet wurde. „Laut den GPS-Daten hielten sie sich etwa dreißig Sekunden an diesem Ort auf“, zitiert eine Quelle von Blic.

13:05 – Beweise für die Durchführung des Verfahrens werden gesammelt

Die Staatsanwaltschaft in Bor hat eine Mitteilung herausgegeben, in der angegeben wird, dass gegen S.J. und D.D. Haftmaßnahmen verhängt wurden und dass derzeit Beweise für die Einleitung eines Strafverfahrens gesammelt werden.

– Am 04.04.2024 um 7 Uhr hat die Polizeidirektion in Bor auf Anordnung der Oberstaatsanwaltschaft in Zajecar die Inhaftierung von J. S. (1974) aus dem Dorf Luka und D. D. (1974) aus dem Dorf Zlot verfügt, aufgrund des Vorliegens eines Verdachtsgrundes, dass sie am 26.03.2024 das Kind Danka Ilic (2022) getötet und somit als Mittäter das Verbrechen des schweren Mordes gemäß Artikel 114 Absatz 1 Punkt 9 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit Artikel 33 des Strafgesetzbuches begangen haben.

Die Oberstaatsanwaltschaft in Zajecar ergreift Maßnahmen zur Beschaffung und Sicherung der Beweise, die für die Durchführung des Strafverfahrens gegen die Verdächtigen des genannten Verbrechens erforderlich sind, und die Öffentlichkeit wird über den weiteren Verlauf des Verfahrens rechtzeitig informiert.

12:53 – Ein Anwalt spricht über das Verbrechen: Es wurde enthüllt, welche Strafe die Verdächtigen für den Mord an Danka erwartet!

Im Lichte der jüngsten und schockierenden Nachrichten, die enthüllen, dass die Verdächtigen für den Mord an Danka Ilic das unglückliche Mädchen zuerst mit einem Auto angefahren, dann erwürgt und schließlich wahrscheinlich auf einer lokalen Mülldeponie vergraben haben, sagte der Anwalt Vuk Stevanovic gegenüber dem Portal MONDO, welche mögliche Strafe die Verdächtigen erwarten könnte.

Nachdem Informationen veröffentlicht wurden, dass die Täter des Mordes an Danka Ilic möglicherweise unter Alkoholeinfluss standen, als sie das unglückliche Kind mit einem Auto anfuhren und dann erwürgten, betont der Anwalt, dass, falls die Richtigkeit dieser Behauptungen bestätigt wird, alles auf die Qualifizierung der Tat als Mord hindeutet.

„Wenn sich herausstellt, dass das wahr ist, handelt es sich um einen Mord, für den eine Strafe von mindestens 10 Jahren Gefängnis bis hin zu lebenslanger Haft vorgesehen ist, gemäß den Feststellungen der Staatsanwaltschaft“, erklärt der Anwalt und fügt hinzu, dass die Staatsanwaltschaft bald mehr Details liefern wird.

„Wenn das Kind vor dem Tod Lebenszeichen zeigte, deutet dies definitiv auf Mord hin. Alle begleitenden Umstände können die Situation weiter verschärfen und zu einer härteren Strafe führen. Wenn alles bestätigt wird, gibt es eine klare Grundlage für die Verhängung einer lebenslangen Strafe gegen die Täter.“

Auf die Frage, ob beide Täter eine lebenslange Strafe erhalten könnten, sagt der Anwalt: „Für den Komplizen besteht die Möglichkeit einer geringeren Strafe, aber er war anwesend und half. Die genauen Umstände müssen noch festgestellt werden, und alles bis dahin ist Spekulation.“

„Wenn der Staatsanwalt beschließt, nach einem schweren Verbrechen gegen die öffentliche Verkehrssicherheit zu verfahren, sieht das Gesetz eine Strafe von zwei bis 12 Jahren Gefängnis vor. Die Anwesenheit von Alkohol, der Versuch zu fliehen und die Verbergung des Körpers stellen erschwerende Umstände dar“, betont der Anwalt und weist auf die Brutalität des Mordes hin, besonders wenn das Kind nach dem Aufprall noch am Leben war.

12:20 – Die Verdächtigen wollten angeblich Dankas Körper verlegen?

Die Übeltäter, S. J. (50) aus dem Dorf Luka und D. D. (50), Mitarbeiter eines kommunalen Unternehmens, hatten bislang keinen Verdacht erweckt. Sie waren gewöhnlich auf Mulldeponien beschäftigt, wahrend sie gleichzeitig versuchten, die Spuren ihrer Tat zu verwischen. Die Komplizität ihrer Verbrechen erreichte einen Höhepunkt, als einer der Täter, konfrontiert mit einer landesweiten Polizeiaktion, beschloss, den Körper des Mädchens zu verlegen.

12:00 – Wurde Danka erwürgt?

Laut „Informer“ deuten erste Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass das Mädchen Danka Ilic angeblich noch am Leben war, nachdem sie von zwei Arbeitern mit einem Auto angefahren wurde. Die Zeitung berichtet, dass einer der Verdächtigen nach dem Unfall aus dem Auto ausstieg und das Kind mit bloßen Händen erwürgte.

Der Körper des Kindes wurde noch nicht gefunden, und die genaue Todesursache wird nach der Autopsie bekannt sein.

11:45 – Fuhren sie das Auto in betrunkenem Zustand?

Serbische Medien erfahren inoffiziell, dass die Verdächtigen zum Zeitpunkt des Aufpralls auf die kleine Danka betrunken waren.

Wie „Telegraf“ berichtet, haben sie das Mädchen mit dem Auto angefahren, den Körper in ein Dienstfahrzeug gelegt und auf eine Mülldeponie geworfen. Ihr Körper wurde angeblich mit Müll bedeckt.

– Das Auto wurde nach Absprache mit Säure gereinigt, um das Blut zu entfernen. Allerdings wurde ein Blutstropfen entdeckt und zur Analyse geschickt – sagte eine Quelle von „Telegraf“.

11:30 – Das sind die Verdächtigen

S.J. (50) aus Zlot wurde verhaftet, nachdem er zugegeben hatte, dass er zusammen mit einem Kollegen die 2-jährige Danka Ilic mit dem Dienstwagen getötet und ihren Körper dann auf einer wilden Mülldeponie am Alten Kurortweg weggeworfen hatte.

Laut Berichten serbischer Medien wurden im Dienstwagen, in dem S.J. und D.D. waren, Blutspuren gefunden, woraufhin eine DNA-Analyse durchgeführt wurde, die die Identität der vermissten Danka Ilic bestätigte.

11:00 – Das Innenministerium meldet sich

Beamte des Ministeriums für Innere Angelegenheiten haben S.J. (1974) und D.D. (1974), beide aus Bor, wegen des Verdachts verhaftet, das zweijährige Mädchen Danka Ilić getötet zu haben, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums.

Die Verdächtigen haben die Begehung dieses Verbrechens vollständig gestanden, und die Suche nach dem Körper wird derzeit fortgesetzt.

10:30 – Vucic verkündet, dass Danka getötet wurde

Der Präsident von Serbien, Aleksandar Vucic, gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass die Suche nach der zweijährigen Danka Ilic ein tragisches Ende gefunden hat, da zwei Männer festgenommen wurden, die verdächtigt werden, die kleine Danka getötet zu haben.

„Wir haben schlechte Nachrichten über Danka… Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, die, wenn ich das richtig verstehe, das Verbrechen an der kleinen Danka begangen haben. Wie ich verstehe, haben sie die Tat gestanden. Sie führen uns jetzt zu dem Ort, wo sie den Körper des Kindes weggeworfen haben“, sagte Vucic.

NACH DANKA WIRD SEIT 10 TAGEN GESUCHT

Wir erinnern daran, dass Danka am 26. März in der Nähe von Banjsko Polje in Bor verschwunden ist, seitdem wird nach ihr gesucht. Es wurde auch ein internationaler Fahndungsaufruf von Interpol für sie ausgestellt, und aufgrund ihres Verschwindens wurde in Serbien zum ersten Mal das System „Find Me“ aktiviert.

