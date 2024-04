EXKLUSIV! „Es ist nicht Danka!“: Polizei bestätigt unseren Bericht!

Aufgrund eines von einem in Wien lebenden Serben aufgenommenen Videos dauert die Suche nach zwei Frauen aus Rumänien und einem Mädchen, von dem vermutet wird, dass es sich um die vermisste Danka Ilic aus Bor, Serbien, handelt, seit Tagen in ganz Österreich an. Doch das Rätsel hat sich Dank unserer Recherchen gelöst – und dies bestätigt auch nun offiziell die Polizei!

Wie berichtet, hatte ein Serbe, der in Wien lebt, bei der Straßenbahnhaltestelle „Schottenring“ ein Kleinkind in Begleitung von zwei erwachsenen Frauen gesichtet. Aufgrund einer vermeintlichen Ähnlichkeit des Mädchens mit einem vermissten fast zweijährigen Kind in Serbien, wurde ein Video der drei Personen angefertigt und den serbischen Behörden zur Verfügung gestellt.

Nachdem die Angehörigen des vermissten Mädchens das Bildmaterial überprüft hatten und es wahrscheinlich war, dass es sich um das vermisste Mädchen handelte, wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien Lichtbilder am 03.04.2024 von der Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht.

Identität Dank KOSMO Recherchen geklärt!

Die Identität der Personen auf den Bildern wurde mittlerweile geklärt, und es wurde Kontakt mit ihnen aufgenommen. Aufgrund der Ermittlungen und der festgestellten Tatsachen kann eine Verbindung zwischen den auf den veröffentlichten Lichtbildern dargestellten Personen und dem vermissten Kleinkind eindeutig und zweifelsfrei ausgeschlossen werden.

Das Landeskriminalamt Wien führt weiterhin Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindesentziehung durch.

Der Artikel wird laufend ergänzt!