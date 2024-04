FALL DANKA: Wiener Polizei bestätigt „Vedacht auf Kindesentziehung“

Die Landespolizeidirektion Wien hat in einer offiziellen Pressemitteilung den ernsten Verdacht der Kindesentziehung im Zusammenhang mit dem Verschwinden der fast zweijährigen Danka Ilic bestätigt. Der Fall, der viele sowohl lokal als auch international in Atem hält, hat nun eine entscheidende Wendung genommen.

Wie KOSMO berichtete, am 30. März 2024 meldete ein in Wien lebender serbischer Staatsangehöriger eine beunruhigende Beobachtung bei den serbischen Behörden. Der Zeuge berichtete, dass er gegen 20:00 Uhr im ersten Bezirk Wiens, nahe der Straßenbahnhaltestelle „Schottenring“, auf ein Kleinkind aufmerksam wurde, das in Begleitung von zwei erwachsenen Frauen war. Aufgrund der Ähnlichkeit des Mädchens mit Danka Ilic, die in Serbien als vermisst gemeldet wurde, fertigte der Mann ein Video von den Personen an und stellte es den Behörden zur Verfügung.

Die Ermittlungen wurden daraufhin vom Landeskriminalamt Wien übernommen. Nach der Sichtung des Bildmaterials durch Angehörige von Danka Ilic besteht nun der starke Verdacht, dass es sich bei dem gefilmten Mädchen tatsächlich um das vermisste Kind handeln könnte.

Nach Sichtung des Bildmaterials durch Angehörige gehen diese davon aus, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das besagte Mädchen aus Serbien handeln könnte.

Dringender Appell an die Öffentlichkeit: Polizei bittet um Mithilfe

Die Landespolizeidirektion Wien appelliert an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der beiden unbekannten Frauen sowie bei der Feststellung des Aufenthaltsorts des Kindes. Personen, die Hinweise zur Identität der Frauen oder zum Aufenthaltsort von Danka geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise, auch anonyme, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder an jede Polizeidienststelle erbeten.

Dieser Fall hat nicht nur in Österreich, sondern auch im gesamten Balkanraum große Besorgnis ausgelöst, da die Suche nach Danka Ilic zu einer internationalen Angelegenheit geworden ist. Die Behörden beider Länder arbeiten eng zusammen, um das Mädchen sicher nach Hause zu bringen und die Umstände ihres Verschwindens aufzuklären.

Serbien und Österreich vereint in der Suche nach Danka

In dieser schwierigen Zeit zeigt sich Solidarität und die Hoffnung auf ein positives Ende dieser tragischen Geschichte. Die Bemühungen um die Lokalisierung von Danka Ilic unterstreichen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Strafverfolgungsbehörden ist, um das Wohl und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

(FOTO: zVg.)