FALL DANKA: Das nächste Land untersützt die Suche nach der Zweijährigen

Die Suche nach der zweijährigen Danka Ilic aus dem serbischen Bor, die seit dem 26. März spurlos verschwunden ist, hat nun eine grenzüberschreitende Dimension erreicht. Die Verzweiflung der Angehörigen und die Dringlichkeit des Falles haben dazu geführt, dass nun auch die slowenische Polizei in den Ermittlungen involviert ist. Laut einem Bericht des slowenischen Portals 24UR sind Zeugen aufgerufen, jegliche Hinweise, die sie über den Verbleib des Mädchens haben konnten, zu teilen.

Danka verschwand an einem Dienstagnachmittag aus dem Hof eines Gehöfts, wie KOSMO berichtete. Dort hielt sie sich mit ihrer Mutter und ihrem Bruder auf. Nur wenige Stunden nach ihrem Verschwinden leitete die Polizei eine umfangreiche Suche in der Nachbarschaft ein. An den aufwendigen Suchmaßnahmen beteiligten sich zahlreiche Kräfte. Die Gendarmerie, die Bergrettung, Helikopter, Drohnen und Spürhunde wurden eingesetzt. Trotz dieser Bemühungen blieb die junge Danka unauffindbar.

Entdeckung eines geheimen Tunnels

Erst zwei Tage nach dem Verschwinden des Kindes führten die Suchaktionen zur Entdeckung eines langen, etwa 4,5 Kilometer messenden Tunnels, der sich bis nach Bor erstreckt. Der Fund dieses Tunnels verlieh der Suche eine neue Richtung, die Ermittlungen wurden intensiviert. Die Polizei durchforstete Wälder und untersuchte die Uferbereiche der nahegelegenen Flüsse.

Appell an die Öffentlichkeit

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Danka mit lila Hosen, einer olivgrünen Jacke bekleidet und hatte ihre braunen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre braunen Augen und eine Große von etwa 85 Zentimetern sind weitere Merkmale, die helfen konnten, sie zu identifizieren. In Serbien wurde daraufhin das „Find me“-System (Amber Alert) aktiviert, welches bei der Suche nach vermissten Personen unterstützen soll.

Die slowenische Polizei hat einen Aufruf veröffentlicht und bittet alle, die Informationen zu Dankas Aufenthaltsort haben, sich umgehend unter der Notrufnummer 113 zu melden. Die Einbindung der slowenischen Behörden zeigt, wie ernst die Lage ist und wie entscheidend die nächste Zeit für das Wiederfinden des kleinen Mädchens sein kann.