FALL DANKA IN WIEN: Polizei sucht nach Zeugenhinweisen zu den rumänischen Frauen!

In einem in Wien von einem in der österreichischen Hauptstadt lebenden Serben gemachten Video, das ein Mädchen zeigt, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich um die vermisste zweijährige Danka Ilić handelt, sind auch zwei Frauen zu sehen, die sie begleiteten.

Die österreichische Polizei hat daraufhin eine Untersuchung eingeleitet und sucht neben dem Mädchen auch nach den Frauen im Video, die vermutlich rumänische Staatsbürgerinnen sind.

Wie KOSMO berichtete, erhielt die serbische Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine E-Mail aus Wien, in der der serbische Staatsbürger berichtete, ein Mädchen gesehen zu haben, das der vermissten Danka ähnelt, und beschrieb die Szene, die er beobachtete.

„Gegen 20 Uhr verließ ich die U-Bahn-Station und sah ein Kind, das sich wehrte und schrie. Zunächst beobachtete ich nur, dann begann ich zu filmen. Alles ereignete sich an einer Straßenbahnhaltestelle. Bei dem Kind waren zwei Frauen, die miteinander auf Rumänisch sprachen. Sie riefen das Kind bei einem Namen, den ich nicht verstand, aber das Mädchen reagierte überhaupt nicht“, berichtete der Serbe aus Wien in seiner E-Mail an die Polizei in Belgrad, der auch ein Video des Kindes mitschickte.

(FOTO: zVg.)

WICHTIG!

Danka ist etwa 85 Zentimeter groß, hat braune Haare, braune Augen und auffällige Merkmale: einen etwa 1 Zentimeter langen, Muttermal am linken Ohr, auf der Gesichtsseite, sowie einen unregelmäßig geformten, etwas dunkleren Leberfleck am Oberarm der linken Hand.

Nach Angaben einer Quelle aus den Ermittlungen wurde sofort eine Zusammenarbeit zwischen der österreichischen und serbischen Polizei hergestellt: „Sie reagierten sofort und kamen allen übermittelten Anforderungen nach. Eine Zusammenarbeit wurde hergestellt, und die örtliche Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet und hofft auf ein positives Ergebnis“.

Auf dem Video ist ein Mädchen im Alter von Danka zu sehen, gekleidet in eine weiß-rosa Jacke und mit einem Schnuller im Mund, neben ihr befindet sich eine Nike-Reisetasche in Grün-Blau.

Das Verschwinden von Danka Ilić wurde am Dienstag, den 26. März, um 13:45 Uhr gemeldet. Das Mädchen verschwand laut ihrer Mutter Ivana Ilić in dem Moment, als sie zum Auto ging, um ihrem dreijährigen Sohn Wasser zu bringen. Seit diesem Tag fehlt von Danka jede Spur. Am Tag ihres Verschwindens trug Danka einen lila Trainingsanzug, eine olivgrüne Jacke und schwarze Turnschuhe, und ihre Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden.