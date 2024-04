Danka Ilic ermordet? Zwei Verdächtige festgenommen!

Zwei Personen wurden wegen des Mordes an dem Mädchen Danka Ilic festgenommen, erklärte der Präsident Serbiens, Aleksandar Vucic.

Wie für ATV bestätigt wurde, hat die Kriminalpolizei aus Bor zwei Arbeiter des öffentlichen Wasserunternehmens „Vodovod“ Bor, S. J. (50) aus dem Dorf Luka und D. D. (50) aus dem Dorf Zlot, festgenommen.

Sie haben das Verbrechen gestanden. „Mit welchen Monstern haben wir es hier zu tun?“, sagte er. Sie führen die Polizei nun zu dem Ort, an dem sie den Körper des Kindes abgelegt haben.

„S. J. wird verdächtigt, mit einem Dienstfahrzeug, einem Fiat Panda, in der Radomir Putnik-Straße einen Fußgänger, die zweijährige Danka, angefahren und getötet zu haben. Gemeinsam mit seinem Kollegen D. D. legten sie den Körper des Mädchens in den Kofferraum des Fahrzeugs, woraufhin sie zur illegalen Mülldeponie am Starobanjski put in Bor fuhren und den Körper auf der rechten Seite der Straße ablegten“, sagte eine Informationsquelle nahe der Untersuchung, berichtet Informer.

schweres Verbrechen

S. J. wird vorgeworfen, damit ein schweres Verbrechen gegen die Sicherheit des Straßenverkehrs begangen zu haben, während D. D. Beihilfe zu einer Straftat nach deren Begehung vorgeworfen wird. Beiden wurde nach ihrer Festnahme eine 48-stündige Inhaftierung auferlegt.

Die Untersuchung der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Bor deutet darauf hin, dass sich alles am 26. März gegen 13.52 Uhr ereignet hat, nur sieben Minuten nachdem das Mädchen, laut der Meldung seiner Mutter, verschwunden ist.

„S. J. wird vorgeworfen, seine Fahrzeuggeschwindigkeit nicht den Straßenbedingungen anzupassen, wodurch er mit dem rechten vorderen Teil des Fahrzeugs das Mädchen getroffen und getötet hat“, sagte eine Informationsquelle aus der Untersuchung.

Danka Ilic verschwand am 26. März gegen 13.45 Uhr in Banjsko Polje bei Bor. Sie war mit ihrer Mutter und ihrem Bruder unterwegs, als sie verschwand, und seitdem fehlt von ihr jede Spur. Aufgrund ihres Verschwindens wurde in Serbien erstmals das „Potrazi me“-System aktiviert.