Vergesslichkeit oder Demenz? DAS sind die Warnsignale!

Die Zahl der Demenzfälle weltweit steigt rapide an, und Experten warnen, dass immer mehr Menschen, darunter auch Personen unter 60 Jahren, Symptome zeigen, die oft fälschlicherweise als Midlife-Crisis interpretiert werden.

Demenz ist ein Sammelbegriff für mehrere Arten degenerativer Hirnerkrankungen, wobei die Alzheimer-Krankheit die häufigste Form ist. Sie ist für etwa 60 Prozent der Fälle verantwortlich und hängt mit der Ansammlung schädlicher Proteine im Gehirn zusammen. Zu den häufigsten frühen Symptomen zählen Gedächtnis-, Denk- und Sprachprobleme, die sich mit der Zeit verschlechtern.

Leider bleibt eine große Anzahl von Menschen mit Demenz undiagnostiziert – oft jahrelang. Verhaltensänderungen, Aggressivität oder übermäßiger Alkoholkonsum können erste Anzeichen sein, die jedoch von vielen ignoriert werden. Es gibt subtile, aber ernste Anzeichen, die auf eine mögliche Demenz hindeuten.

Warnzeichen erkennen

Hier einige Beispiele, wann Sie einen Fachmann aufsuchen sollten: Wenn Sie wiederholt vereinbarte Termine und wichtige Daten wie Arzttermine oder Besprechungen vergessen. Wenn Sie jemanden ständig an dieselben Informationen erinnern müssen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, alltägliche Aufgaben zu erledigen, die Sie früher routinemäßig ausgeführt haben – wie Kochen, Rechnungen bezahlen oder die Verwendung von Haushaltsgeräten.

Normale Alterung

Namen, Wörter oder den Ort zu vergessen, wo man die Schlüssel hingelegt hat, gehört zum normalen Alterungsprozess, besonders bei Personen über 60 Jahren. Wenn Ihnen das gesuchte Wort oder der Name nach einigen Minuten wieder einfällt, besteht kein Grund zur Panik.

Das ist Teil der natürlichen Alterung des Gehirns.