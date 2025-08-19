Chaos in Ottakring: Polizei schnappt Männer nach Messer-Eskalation

Mitten in einer Waffenverbotszone eskalierte ein Streit zwischen acht Männern. Ein Messer blitzte auf, Blut floss – sechs Personen landeten in Polizeigewahrsam.

Blutige Auseinandersetzung

Im Bereich des Brunnenmarkts in Wien-Ottakring eskalierte am Montagabend ein Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 21.50 Uhr gerieten mindestens acht Personen aneinander, wobei ein Unbekannter im Tumult ein Messer zog und einen Kontrahenten am Unterarm verletzte.

⇢ Messer-Attacke am Reumannplatz – Täter verschwindet in Waffenverbotszone



Festnahmen vor Ort

Einsatzkräfte der Polizei nahmen sechs Beteiligte fest. Bei den Männern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handelt es sich um syrische Staatsangehörige sowie Personen ohne Staatsbürgerschaft. Zwei der Festgenommenen erlitten leichte Verletzungen und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

⇢ Trotz Waffenverbot: Messer-Duo sticht am Praterstern zu



Laufende Ermittlungen

Die Tatwaffe konnte am Einsatzort nicht mehr sichergestellt werden. Besonders brisant: Der Vorfall ereignete sich innerhalb einer ausgewiesenen Waffenverbotszone. Die Behörden erstatteten Anzeige wegen des Verdachts der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung sowie der Teilnahme an einer Schlägerei.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Auseinandersetzung dauern an.