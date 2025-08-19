24-Jährige vergisst wochenlang Tampon in ihrer Vagina!

Ein vergessener Tampon brachte Netflix-Star Savannah Miller in Lebensgefahr. Die 24-Jährige schildert nun ihre schmerzhaften Erfahrungen mit drastischen Worten.

Die Netflix-Bekanntheit Savannah Miller geriet durch einen vergessenen Tampon in eine gefährliche gesundheitliche Lage. Die 24-jährige Teilnehmerin der Reality-Show „The Circle“ wollte trotz ihrer Periode unbeschwert mit Freundinnen ausgehen und verwendete daher einen Tampon. Bei einem späteren Wechselversuch konnte sie diesen jedoch nicht mehr finden. In der irrtümlichen Annahme, er sei herausgefallen, führte sie einen weiteren ein – ein Irrtum mit Folgen.

Obwohl es ihr heute noch schwerfällt, über den Vorfall zu sprechen, schilderte Miller der New York Post ihre Erfahrung. Am Tag nach dem Ausgehen bemerkte sie das Verschwinden des Tampons. „Ich hatte komplett vergessen, dass er noch drin war. Es gab keine Blutspuren mehr und der Faden war nicht mehr sichtbar“, erklärte sie im Interview.

Beunruhigende Symptome

Nach wenigen Tagen entwickelte Miller Symptome: Sie fühlte sich unwohl, litt unter Schmerzen im Unterleib und nahm einen äußerst unangenehmen Geruch wahr. „Es roch, als hätte sich eine verendende Ratte in meinen Bauch eingegraben und wäre dort gestorben“, beschrieb sie ihren Zustand drastisch. Die Verbindung zum möglicherweise verbliebenen Tampon stellte sie nicht her und verwendete stattdessen weitere Tampons. Auch medizinisches Fachpersonal diagnostizierte zunächst nur eine bakterielle Vaginose (Störung der Scheidenflora).

Ärztliche Rettung

Die Lösung kam erst, als ein Arzt Baumwollfasern in Millers Urinprobe entdeckte und sie direkt fragte, ob sie möglicherweise einen alten Tampon in der Vagina habe. „Ich verneinte zunächst, wollte aber unbedingt diesen schrecklichen Geruch loswerden“, berichtete Miller. Der Mediziner fand schließlich den Tampon. „Er musste ihn regelrecht aus meinem Eileiter herausfischen“, kommentierte Miller mit Galgenhumor.

Miller kam mit dem Schrecken davon, doch nicht alle Frauen haben so viel Glück. Die Britin Amy Williams etwa musste 2020 mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden – verursacht durch einen vergessenen Tampon.

Miller erhielt vorsorglich Antibiotika und erholte sich rasch von ihrem toxischen Zwischenfall.