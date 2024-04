Volleyballclub Real: Wo Talente gefördert werden

Wir sprachen mit Vesna Djukic, der Gründerin des Clubs „Volleyball Club Real Wien“ über Volleyball, den Club, Wettkämpfe und ihre Zukunftspläne.

Die Geschichte des „Volleyball Club Real Wien“ beginnt mit der Vision, dass junge Menschen, unabhängig von ihrem Hintergrund, zusammenkommen und gemeinsam durch den Sport, den sie lieben, wachsen. Vesna Đukić, die seit ihrem zwölften Lebensjahr Volleyball spielt, traf 2021 die Entscheidung, einen Ort zu schaffen, an dem Alt und Jung zusammenkommen, trainieren und Turniere austragen können, geleitet von der Idee der Gemeinsamkeit und der Liebe zum Volleyball.

„Unser Club hat heute 150 aktive Mitglieder, von denen die meisten im Alter von 7 bis 18 Jahren sind. Der Club ist stolz auf die Diversität seiner Mitglieder, die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, darunter auch eine große Zahl von Kindern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Diese Vielfalt macht den Club einzigartig und schafft ein multikulturelles Umfeld, in dem sie sich nicht nur als Sportler, sondern auch als Menschen entwickeln können“, sagt die Trainerin Vesna Djukic zu Beginn unseres Gesprächs.

„Die Inspiration zur Gründung des Clubs entstand aus dem Wunsch, junge Menschen, vor allem diejenigen in der Diaspora, zu unterstützen“, so Vesna. (FOTO: zVg.)

Vesna selbst begann mit zwölf Jahren Volleyball zu spielen. Nachdem sie fünf Jahre aktiv gewesen war, konnte sie auch die Übersiedlung nach Wien 2013 nicht von dem Sport trennen, den sie liebte. Im Gegenteil, sie spielte und entwickelte sich auch hier weiter und erkannte dabei den Bedarf nach einem Raum, in dem sich junge Menschen mit ähnlichen Interessen treffen können. Gemeinsam mit Žana Nedić, die in der Organisation und bei den Finanzen des Clubs federführend ist, entschied sie sich, ihren eigenen Volleyballverein zu gründen.

„Die Inspiration zur Gründung des Clubs entstand aus dem Wunsch, junge Menschen, vor allem diejenigen in der Diaspora, zu unterstützen und ihnen Gelegenheit zu geben, in einer Organisation und in einem wertschätzenden Umfeld Sport zu treiben. Die Pandemie beschleunigte diese Entscheidung in gewisser Weise und auch die Unterstützung unserer Freunde war entscheidend. So wurde der Real Odbojkaški Klub 2021 offiziell gegründet mit dem Ziel, junge Menschen, die sich für Volleyball interessierten, zusammenzubringen, unabhängig von ihrem Hintergrund“, sagt Vesna.

Vielfalt und Gemeinsamkeit

Heute zählt der Club ca. 150 aktive Mitglieder, von denen der Großteil zwischen 7 und 18 Jahren alt ist. Daneben besteht jedoch auch eine Gruppe erwachsener Hobbyspieler. Die Vielfalt der Mitglieder, von denen ca. 60 Prozent aus dem ehemaligen Jugoslawien und die übrigen aus verschiedenen anderen Teilen der Welt stammen, macht den Club zum richtigen Ort für den Kontakt der Kulturen und den Austausch von Erfahrungen. Vesna und ihr Trainerteam, das mit dem Wachstum des Clubs ebenfalls größer wird, widmen sich nicht nur der technischen Ausbildung der Spieler, sondern auch ihrer moralischen und emotionalen Entwicklung.

„Die Erfolge des Clubs bei Wettbewerben, darunter auch ein erster Platz in Wien und ein dritter Platz bei einem nationalen Wettbewerb in Österreich, zeugen von der Qualität unserer Arbeit und unserem Engagement. Für uns sind Engagement und Disziplin im Sport sehr wichtig, aber ich möchte auch die Bedeutung von guter Energie und Gemeinschaft betonen. Dies sind die grundlegenden Werte, auf die der Club seine Identität gründet. Wir bemühen uns, eine Gemeinschaft zu bilden, der sich die jungen Menschen zugehörig fühlen und in der wir ihnen die Werte der Teamarbeit und des Engagements vermitteln können. Auf diese Weise glaube ich, dass sie sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb davon zu besseren Menschen werden“, betont sie.

„Für uns sind Engagement und Disziplin im Sport sehr wichtig, aber ich möchte auch die Bedeutung von guter Energie und Gemeinschaft betonen“, so Vesna.

Internationale Zusammenarbeit und Werbung

Im Januar dieses Jahres hatte der Verein die Ehre, Tijana Malesevic und Natasa Krsmanovic, ehemalige serbische Nationalspielerinnen, als Gäste zu begrüßen und damit noch bessere Werbung für sein Volleyballcamp in Zlatibor zu machen. Diese Zusammenarbeit bot nicht nur den Vereinsmitgliedern Gelegenheit, von den Besten zu lernen, sondern öffnete auch die Türen für die Teilnahme an prestigeträchtigen Turnieren, darunter auch ein Turnier auf Krk und ein geplantes Turnier in Serbien.

„Auf diese Weise machen wir den Club und seine Mitglieder auf internationalem Niveau bekannt und bieten den Spielern unvergessliche Erfahrungen und Möglichkeiten zu lernen. Die Kooperation in der Region ist für uns besonders wichtig. Im Mai dieses Jahres organisieren wir den Real Cup, ein Turnier, bei dem Mannschaften aus Wien zusammenkommen, eine Plattform für Wettbewerbe bilden, sich kennenlernen und Erfahrungen austauschen. Daneben haben wir auch ein Turnier organisiert, an dem ein Team von Krk aus Kroatien und eines aus der Mongolei teilgenommen haben. Diese Initiative zeigt die Entschlossenheit des Clubs, nicht nur den eigenen Mitgliedern Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sondern den Volleyball auch als Sport zu bewerben, der Menschen zusammenbringt“, sagt Vesna.

Eine der größten Herausforderungen, mit denen der Verein konfrontiert ist, ist die große Zahl von Kindern, die regelmäßig zum Training kommen und sich auf positive Weise interessiert und ehrgeizig zeigen. Dies bezeugt auch den Erfolg des Clubs in der Schaffung eines positiven und motivierenden Klimas, in dem jedes Kind Teil eines Teams sein möchte. Auch die Unterstützung der Eltern bildet einen Schlüsselfaktor für den Erfolg, denn sie bietet die notwendige Infrastruktur für die Entwicklung des Clubs.

KONTAKT Volleyball Club Real Wien Web: www.volleyballclub-realwien.com

Tel: +43 670 203 9337

E-mail: vc.realwien@hotmail.com

„Die finanzielle Struktur des Clubs basiert auf den Mitgliedsbeiträgen von 420 Euro jährlich, die in zwei Raten gezahlt werden. Davon werden unter anderem Zusatzleistungen für die Mitglieder finanziert wie kostenlose T-Shirts und Dresse, die benötigt werden, um allen interessierten jungen Sportlern Chancen zu bieten. Wir bemühen uns, das Potential jedes Kindes zu erkennen und zu entwickeln und ihnen Einzel- und Gruppentrainings anzubieten, die ihren Fähigkeiten und Zielen entsprechen“, betont sie.

Die Zukunftspläne sind ehrgeizig, denn der Verein möchte neue Seniorenmannschaften für Damen und Herren aufbauen und damit eine weitere Dimension und Entwicklungschance eröffnen. Auf der Suche nach Sponsoren und ohne staatliche Unterstützung vertraut der Verein auf seine Gemeinschaft und die Zusammenarbeit und das Engagement aller Mitglieder, die sich gemeinsam für die Erreichung dieser Ziele einsetzen.