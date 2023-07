Vom Barkeeper zum Millionär: So bekam dieser Man zwei Millionen Euro

Die spektakuläre Odyssee des australischen Barkeepers, Den Saunders hat weltweit die Schlagzeilen erobert. Dank eines technischen Defekts bei einem Bankautomaten schaffte es Saunders, unglaubliche zwei Millionen Euro vom Bankenriesen zu ergaunern und in lediglich fünf Monaten ein Leben in der Fastlane zu führen, wobei opulente Dinner, Privatflüge und sein Freundeskreis an keiner finanziellen Einschränkung litten.

Saunders, gebürtig aus Australien, behauptet, weder von der Polizei vernommen, noch von Bankbeamten wegen seiner verdächtigen Handlungen angesprochen worden zu sein. Überraschenderweise fand er sich erst hinter Gittern, nachdem er sich von sich aus den Behörden offenbarte – eine Aktion, die die Richter unerwartet traf.

Im Interview mit The Sun bezeichnet er seine Reise ins Vermögen als ,,Gratistest der Reichen und Schönen für sieben Tage“, bei dem er sein Leben plötzlich mit Geld schöner gestalten konnte.

Die unwirkliche Geschichte begann 2011 in Wangaratta, nahe Melbourne, als Saunders mit lediglich einem Euro in der Tasche seine Kneipenrunde bezahlen wollte. Ein Versuch, 100 Euro von seinem Kreditkonto abzuheben, scheitert – der Automat der National Australia Bank verweigert die Transaktion. Die Überraschung folgt prompt: bei erneutem Einstecken der Karte zeigt sich plötzlich ein Guthaben von 100 Euro.

Angestachelt von seiner Entdeckung begann Saunders, das scheinbare ,,Gratisgeld“ auszugeben. Auf seinem Heimweg testete er erneut die Geldautomaten und entdeckte, dass diese in den frühen Morgenstunden vom Bankennetz getrennt waren – die perfekte Gelegenheit, um ,,unendlich Geld“ zu generieren, indem er Beträge zwischen seinen Konten hin und her transferierte.

In den frühen Morgenstunden übte er, wie er hohe Summen auf sein Sparkonto überweisen könnte: „Ich habe zwischen 12 und 1 Uhr morgens geübt, wie ich jeden Betrag bis zu sechs Ziffern, also 999.000, von meiner Kreditkarte auf mein Sparkonto überweisen kann“, erzählte er. Und so konnte er ohne Probleme hohe Beträge von seinem Sparkonto abheben: ,,Ich würde in die Bank gehen und fragen, wie viel Geld ich auf meinem Sparkonto habe. ‚Oh, du hast 2,7 Millionen.‘ Und dann würde ich sie fragen – könnte ich bitte 50.000 Euro abheben, und sie gaben es mir in bar.“

Die Genugtuung, seinen Freunden finanzielle Unterstützung bieten zu können, war für ihn das Größte: ,,Für mich war das Schönste auf der Welt, für alle anderen zu bezahlen. Bargeld in der Tasche zu haben und an einer Bar vorbeizugehen, ich würde einfach jemandem Geld zuwerfen. Die Leute haben mir einfach ihre Wünsche erzählt und ich habe sie erfüllt.“