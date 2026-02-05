Von EKG bis Psychotest: So hart siebt Kroatien seine Rekruten aus

Erste Gesundheitschecks für Kroatiens neue Wehrpflichtige laufen auf Hochtouren. Von 1.200 Kandidaten sollen 800 den Weg in die Kasernen finden.

Die medizinischen Untersuchungen für potenzielle Wehrpflichtige haben begonnen. Das Verteidigungsministerium hat bereits 1.200 Kandidaten kontaktiert, aus denen bis zum 1. März 800 Rekruten für die Stationierung in den Kasernen Knin, Slunj und Pozega ausgewählt werden sollen. Täglich durchlaufen etwa 40 junge Männer die erforderlichen Gesundheitschecks in der Abteilung für Luft- und Raumfahrtmedizin des Krankenhauses Dubrava in Zagreb.

Umfassende Gesundheitschecks

Tomislav Barcan, der die Abteilung leitet, erläuterte den umfassenden Untersuchungsprozess: „Sie absolvieren psychologische Tests, schreiben diese und führen Gespräche; außerdem wird ein EKG durchgeführt, um die Herzfunktion zu überprüfen.“ Ihr Hörvermögen wird getestet, ebenso ihre Sehkraft und eine mögliche Farbenblindheit. Abschließend werden sie von einem Facharzt für Arbeitsmedizin untersucht – all dies dient dazu, ihren allgemeinen Gesundheitszustand festzustellen.

⇢ Balkan-Allianz: Kosovo, Kroatien und Albanien schmieden Verteidigungsbündnis



Positive Erfahrungen

Für den Wehrpflichtigen Ilija Jelec verliefen die Untersuchungen ohne besondere Belastungen. „Sie haben Blut abgenommen, wir haben einen psychologischen Test gemacht. Es war interessant und eine neue Erfahrung, ich habe neue Leute kennengelernt. Ehrlich gesagt bin ich neugierig, wie es wäre, wenn ich einberufen werde, um etwas Neues auszuprobieren – vielleicht gefällt es mir.

Mal sehen, wie es läuft“, berichtete Jelec über seine Eindrücke.