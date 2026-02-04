Balkan-Allianz: Kosovo, Kroatien und Albanien schmieden Verteidigungsbündnis

Drei Balkanstaaten rücken militärisch enger zusammen: Kosovo, Kroatien und Albanien vertiefen ihre Verteidigungskooperation mit konkreten Maßnahmen gegen regionale Bedrohungen.

Das Verteidigungsministerium des Kosovo meldete den Abschluss eines trilateralen Arbeitstreffens auf Ebene der Direktoren für Verteidigungs- und Rüstungspolitik. Die Zusammenkunft ist Teil eines umfassenderen Kooperationsrahmens, der auf einer gemeinsamen Erklärung basiert, die 2025 von den Verteidigungsministern des Kosovo, Kroatiens und Albaniens unterzeichnet wurde.

Die kosovarische Delegation stand unter der Leitung von Fauk Geci, dem Direktor für Verteidigungspolitik. „Die Delegation der Republik Kosovo wurde vom Direktor für Verteidigungspolitik, Fauk Geci, geleitet. Dabei wurden Meinungen über Möglichkeiten zur Förderung der gemeinsamen Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsfähigkeiten ausgetauscht“, heißt es in der Mitteilung.

Strategische Kooperationsfelder

In der Vereinbarung wurden vier strategische Kooperationsfelder definiert: Erstens die Intensivierung der Zusammenarbeit bei Verteidigungsfähigkeiten und im Rüstungssektor, zweitens die Verbesserung der militärischen Interoperabilität durch gemeinsame Ausbildungsprogramme und Übungen, drittens die Entwicklung von Abwehrstrategien gegen hybride Bedrohungen sowie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit, und viertens die kontinuierliche Unterstützung des euro-atlantischen Integrationsprozesses.

Die trilaterale Erklärung bekräftigt das gemeinsame Engagement der drei Staaten, ihre Kooperation im Sicherheits- und Verteidigungsbereich weiter auszubauen. Zentrales Anliegen ist dabei die Förderung von Sicherheit und Stabilität in Südosteuropa.

Sicherheitsherausforderungen

Im Rahmen des Treffens wurde besonders die Notwendigkeit koordinierter Anstrengungen betont, um neuen Sicherheitsherausforderungen, hybriden Bedrohungsszenarien und anderen destabilisierenden Faktoren wirksam begegnen zu können, die die regionale und internationale Sicherheitsarchitektur gefährden könnten.