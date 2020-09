Vormalst schwerster Mann der Welt besiegt das Coronavirus!

Der Mexikaner Juan Pedro Franco besiegte mit viel Kraft das Coronavirus, an dem er erkrankte. Der Grund dafür sei seine Lebensumstellung.

Früher wog er 595 Kilogramm und damit sogar mehr als ein durchschnittliches Polarbären-Männchen. Mit seinem Gewicht schaffte er es sogar in das Guinness World Records-Buch im Jahr 2017.

Nun hat der mittlerweile 36-Jährige aber abgenommen und wiegt 208 Kilogramm. Doch sein Diabätes, der hohe Blutdruck und die chronische Lungenerkrankung machten ihn für das neue Virus anfällig, wodurch er sich infizierte.

“Es ist eine sehr aggressive Krankheit. Ich hatte Kopfschmerzen, Schmerzen am ganzen Körper und Atemprobleme – dazu Fieber. Ich bin ein hochgradiger Risikopatient”, erklärt Franco der Nachrichtenagentur AFP.

