Vučić über US-Wahl: „Trump wäre für Serbien besser gewesen“

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić beglückwünschte den neugewählten US-Präsidenten Joe Biden via Twitter. Gleichzeitig meinte er, dass „es Serbien mit Trump leichter hätte“.

„Herzlichen Glückwunsch an @JoeBiden Ich wünsche Ihnen die Weisheit und Entschlossenheit, sich den bestehenden Herausforderungen zum Nutzen der USA und der Welt zu stellen. Ich hoffe, die gute Zusammenarbeit mit Ihnen fortzusetzen, wie wir es mit @realDonaldTrump getan haben, wofür ich sehr dankbar bin“, schrieb Vučić auf Twitter.

„Mit Trump wäre es leichter“

Der serbische Präsident ließ sich mit seinen Glückwünschen etwas Zeit, da er sich, wie er selbst sagte, „nicht einschleimen möchte“. „Ich werde mit den offiziellen Glückwünschen bis Morgenfrüh warten“, fügte er hinzu.

Sincere congratulations to @JoeBiden I wish you the wisdom and determination to face the existing challenges for the benefit of USA and the world. I hope to continue the good cooperation with you, as we had with @realDonaldTrump, for which I am very grateful.