Eurovision Song Contest: Kroatien, Serbien und Slowenien treten an

Dieses Jahr treten nur drei Länder aus dem ehemaligen Jugoslawien beim Eurovision Song Contest an: Kroatien, Serbien und Slowenien. Montenegro und Nordmazedonien haben auf eine Teilnahme in diesem Jahr verzichtet.

Kroatien wird von Let 3 mit dem Song „Mama ŠČ!“ vertreten, Slowenien von Joker Out mit dem Song „Carpe Diem“. Am Samstag wählten die Serben Luke Black und seinen Song „Samo mi se spava“ als ihren Vertreter, der derzeit in den Wetten am besten abschneidet.

Serbien steht aktuell auf dem 14. Platz, Kroatien auf dem 17. Platz, Slowenien auf dem 30. Platz. Kroatien und Serbien werden in ihrer Muttersprache singen, Serbien präsentiert einen Song mit serbischem und englischem Text.

Welcher ist eurer Meinung nach der beste Song? Serbien: Luke Blac /„Samo mi se spava”

Kroatien: Let 3/ „ŠČ”

Slowenien: Joker Out / Carpe Diem

Keines davon. Ergebnisse