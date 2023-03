Luke Black tritt für Serbien am Eurovision Song Contest an

Der 30-jährige Luka Ivanović aka Luke Black tritt mit seinem Lied „Samo mi se spava“ („Ich will nur schlafen“) für Serbien am 67. Eurovision Song Contest (ESC) an.

Luka Ivanović stach Princ (Cvet sa Istoka), Nađa (Moj prvi ožiljak na duši) und Filip Baloš (Novi plan drugi san) beim serbischen Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) aus. Nun tritt er für Serbien auf der internationalen Bühne in Liverpool mit dem Künstlernamen Luke Black auf.

Sein Lied „Samo mi se spava“ („Ich will nur schlafen“) hat der junge Musiker zu Beginn der Corona-Pandemie selbst komponiert. Es besteht aus Pop-Elektro-Beats. Der Text ist hauptsächlich in Englisch gehalten. Dabei geht es um ein Isolationsgefühl, vor dem man im geschützten Raum des Schlafes fliehen kann. Das Lied wird von ESC-Experten als „Kunstvoll, beklemmend und vor allem chancenreich.“ bezeichnet.

Im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Vorentscheidungen war Luke Black nicht die erste Wahl des Publikums, aber er hat es trotzdem geschafft, sich im Finale von Belgrad gegen 15 andere Interpreten durchzusetzen. Durchschnittlich aus Jury- und Zuschauerstimmen gewann er und wird nun Serbien im ersten Halbfinale von Liverpool vertreten.

Luka Ivanović

Luke Black wurde im Jahr 1992 in Čačak geboren und erhielt 2015 als erster serbischer Künstler einen Plattenvertrag bei Universal. Mit seiner Single „D-Generation“ erzielte er einen landesweiten Erfolg, was ihm bereits im Jahr 2016 das Angebot einbrachte, Serbien beim Song Contest zu vertreten.

In den folgenden Jahren veröffentlichte er weitere erfolgreiche Singles, absolvierte eine Tour in China und erlangte eine enorme Popularität. Nun tritt er die Nachfolge von Konstrakta an, die im vergangenen Jahr den fünften Platz beim Song Contest in Turin belegte.