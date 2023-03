Dieser berühmte Schokoriegel verändert sein Design  

Die berühmte Schweizer Schokolade Toblerone, die seit 1908 in Bern hergestellt wird, ändert ihr Markenzeichen auf der Verpackung. Über diese Verpackungsänderung wurde übrigens bereits im vergangenen Juni spekuliert, als bekannt wurde, dass ein Teil der Produktion in die Slowakei verlagert wird.

Die Firma Mondelez, der Hersteller von Toblerone, gab damals bekannt, dass „im Ausland hergestellte Schokolade – nicht schweizerisch genannt werden kann“, und beschloss, ihr Logo zu ändern, auf dem der Schweizer Berg Matterhorn dargestellt ist.

Diese Schokolade wird nämlich seit 115 Jahren in der Schweiz hergestellt. Das Land ist berühmt für seine Schokoladenindustrie, die es stolz durch strenge Lebensmittelkennzeichnungsgesetze schützt.

(FOTO: iStock/ SlayStorm)

Bisher wurde die Verpackung dieser Schokolade mehrfach neu gestaltet.

Auf der ersten Verpackung erschien ein Adler, der dann durch einen Bären ersetzt wurde, was das Symbol von Bern ist. Bis vor kurzem implizierte das aktuelle Logo die Form eines Bären, der im Bild des Matterhorns verborgen war.

Toblerone-Tafeln machen übrigens 40% der Schweizer Schokoladenexporte aus, und 96% der Produktion gehen in den Export. Diese Marke ist Berichten zufolge nach Tabak und Alkohol die am dritthäufigsten in Duty-Free-Shops verkaufte Marke.

2016 erregte der Schokoriegel mediale Aufmerksamkeit, als die bekannten dreieckigen Schokoladenstücke durch eine andere Form ersetzt wurden, um die Produktionskosten zu senken. Nach heftigen Reaktionen kehrte die Schokolade jedoch in ihre alte Form zurück.

Eine interessante Tatsache ist, dass der Schöpfer der Schokolade, die „auf dem Gaumen schmilzt“, Theodore Tobler, den Kabarett und Konzertsaal „Folies Bergere“ in Paris gestaltet hat, dessen Tänzer ihre Aufführungen in Form einer Pyramide beendeten.