Zollbeamte fanden radioaktives Objekt und landeten im Krankenhaus

Am Samstag, den 4. März, um 20.30 Uhr, wurde im Kofferraum des Autos des kroatischen Staatsbürgers L.M. (49) ein radioaktiver Blitzableiterkopf gefunden. Aus diesem Grund landeten neun Polizisten und Zollbeamte im Allgemeinen Krankenhaus „Dr. Radivoj Simonovic“ in Sombor (Serbien).

Dies wurde durch die im Krankenhaus in Sombor verfügbaren Diagnosemethoden bestätigt, aber aufgrund des Mangels an angemessener Ausrüstung in dieser Gesundheitsanstalt war es nicht möglich festzustellen, ob und wie stark sie bestrahlt worden waren. Daher wurden die neun Mitarbeiter des serbischen Zollamtes zur Untersuchung an das Institut für Arbeitsmedizin in Belgrad geschickt.

L.M. (49), D.T. (36) und A.T. (40), Bürger Kroatiens, wurden wegen dieses Vorfalls festgenommen auf Grund des Verdachts, dass sie eine Straftat begangen haben, indem sie gefährliche Stoffe nach Serbien einfuhren und gefährliche Stoffe illegal verarbeiteten, entsorgten und lagerten, so das Innenministerium.

Am Institut für Nuklearwissenschaften „Vinca“ heißt es, dass die Mitglieder des Innenministeriums von Serbien eine erhöhte Radioaktivität registriert haben, d.h. das Vorhandensein eines Objekts, in dessen Nähe eine hohe Strahlungsdosis gemessen wurde.

„Am 5. März 2023 ordnete der Inspektor der Direktion für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit an, dass das radioaktive Objekt übernommen und sicher transportiert und gelagert wird, was von den Experten des Instituts „Vinca“ durchgeführt wurde“, heißt es im Bericht.