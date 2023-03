Achtung Trickbetrug: Polizei warnt vor Finanzamt-SMS

Genauso wie die gefälschten ÖBB-Gewinnspiele oder die regelmäßigen Telefonanrufe bei älteren Menschen, haben Betrüger nun einen neuen Trick parat. Sie geben sich als Finanzamt aus und fordern eine sofortige Überweisung.

Im Bundesland Salzburg wurden in der Nacht von Dienstag auf den Mittwoch zahlreiche Betrugsanzeigen erstattet. Die Opfer hatten anscheinend eine SMS erhalten, die vorgab, vom Finanzamt zu stammen. In dieser SMS wurden sie darauf hingewiesen, dass angebliche Zahlungen nicht eingegangen seien und dass der Exekutor kommen würde, um das Geld einzutreiben. Die Betrüger behaupteten, dass dies verhindert werden könne, wenn ein bestimmter Betrag – in den meisten Fällen zwischen 300 und 400 Euro – überwiesen würde.

379 Euro für falsches Finanzamt

Obwohl viele Menschen der Aufforderung nicht nachkamen und stattdessen die Polizei kontaktierten, gab es auch einige, die auf den Betrug hereinfielen. Eine 27-jährige Salzburgerin überwies beispielsweise 379 Euro an die Betrüger, ebenso wie ein 32-jähriger und ein 26-jähriger Pongauer, ein 29-jähriger Flachgauer und eine 20-jährige Flachgauerin.

Es ist wichtig, nicht auf solche SMS zu antwortet oder den Anweisungen darin folgt. Wenn man unsicher ist, ob eine SMS echt ist, kontaktiert man das angeblich absendende Unternehmen oder die Behörden direkt, um sich zu vergewissern, bevor Sie auf irgendeine Aufforderung reagieren.

Tipps der Polizei • Reagieren Sie nicht auf solche Nachrichten!

• Öffnen Sie keine Anhänge oder folgen sie keinen Links!

• Bezahlen Sie auf keinen Fall!

• Kontaktieren Sie das Finanzamt telefonisch!

• Zahlungsaufforderungen von Behörden kommen NICHT mit SMS!

• Überprüfen Sie im Internet, ob der angegebene Link stimmen kann!

• Warnen Sie Freunde und Bekannte!

Quelle: Polizeipressetext LPD Salzburg