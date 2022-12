Gefälschtes ÖBB Gewinnspiel kursiert auf WhatsApp

Momentan ist ein gefälschtes Gewinnspiel im Umlauf, dass über WhatsApp verbreitet wird. Es verspricht einen Gewinn von rund 2000 Euro, ist aber nur darauf ausgerichtet Daten von ÖBB Kunden einzuholen.

Mit der Nachricht “ÖBB 100 Jahre Staatliche Verkehrsförderung! Jeder Bürger kann sich über…” verschicken unwissentliche WhatsApp-User einen Link, über den man auf eine Webseite von eternalrelentless.cn gelangt. Dort läuft scheinbar ein aktuelles ÖBB Gewinnspiel, dass 2000 Euro als Hauptpreis verspricht.

Die staatlichen Österreichischen Bundesbahnen feiern erst kommendes Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Aber es gibt noch andere Hinweise, die vor dem Gewinnspiel warnen. Die Weiterleitung auf eine Seite mit einem cn-Kürzel (länderspezifische Top-Level-Domain der Volksrepublik China) sollte zu denken geben.

privat

Um am Fake-Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen zuerst vier Fragen beantwortet werden. Kenne Sie die ÖBB?, etwa. Nach Beantwortung der fragen gelangt man auf eine Seite, die neun Geschenkboxen anzeigt. Man darf sich eine aussuchen und hofft auf den Hauptgewinn. Egal was hier gedrückt wird, es passiert immer dasselbe: man gewinnt scheinbar die 2000 Euro, wird allerdings dazu genötigt das Gewinnspiel via WhatsApp zu teilen – sonst kann man den Gewinn nicht abholen. Und so wird der Link immer weiter und weiter geteilt…

Falls Sie dazu aufgefordert werden, Kreditkartendaten oder Bankdaten preiszugeben – LASSEN SIE ES! Genau auf solche Daten sind Betrüger aus. Deshalb informieren Sie sich vor einer Teilnahme an einem Gewinnspiel, ob es auch wirklich vom bezeichneten Unternehmen durchgeführt wird. Ein hilfreicher Tipp: besuchen Sie die Homepage des Unternehmens und suchen Sie dort nach dem Gewinnspiel. So gelangen Ihre Daten nicht in falsche Hände.