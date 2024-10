VW Tiguan III im Test: Top-Version mit KI-Infotainment-System

TIGUAN R-Line eTSI DSG. Davor Sertić, Geschäftsführer der Spedition UnitCargo, testet für uns die Neuauflage des VW Tiguan.

Wie gut ist der neue VW Tiguan wirklich?

Seit seiner Markteinführung 2007 ist der VW Tiguan ein „Dauerbrenner“: 7,5 Millionen Autos wurden weltweit seit seiner ersten Einführung verkauft, 1,2 Millionen alleine in den letzten 2 Jahren. Doch: Wie gut ist der neue VW Tiguan wirklich? Wir wollten es wissen und vertrauten den Test der Neuauflage des Bestseller-SUVs einem an, der in Sachen Autos und Verkehr mehr als nur eine Ahnung hat: Davor Sertić, Gründer der Spedition UnitCargo und Spartenobmann für Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Wien.

Als wir das Auto vor dem CrossFit23 Area – einem von Sertić betriebenen Fitnesstudio – parken, kann der neue Tiguan schon Eindruck machen. „Geile neue Frontpartie!“, sagt Sertić, fasziniert von den neuen LED-Scheinwerfern und den adaptiven IQ.Light-HD-Matrixscheinwerfern mit 38.400 einzeln einsteuerbaren LED.

Getestetes Fahrzeug: VW Tiguan R-Line eTSI DSG Motorisierung: 110 kW / 150 PS

Getriebe: DSG 7-Gang

Antriebsart: Frontantrieb

Gewicht: 1.724 kg

Verbrauch: 6,7 l / 100 km

Kofferraumvolumen: 652 – 1650 l

Ausstattung: 19 Zoll Leichtmetallräder, Ambientebeleuchtung 30-fabrig, Infotainment mit 12,9-Display, Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Sport-Komfortsitze, uvm.

Preis: 62.322,63 Euro

Test der absoluten Top-Version

Auch innen punktet der Tiguan mit modischem Look, der großen Bewegungsfreiheit, dem um 37 Liter gewachsenen Kofferraum (652 l), dem 15-Zoll-Touchscreen (R-Line). Der neue Tiguan geht in Österreich preislich ab erschwiniglichen 34.490 Euro los, aber wir testen die absolute Top-Version…

Vor allem das Premium-Soundsystem „Harman Kardon“ hat es Sertić angetan. Zu den feinsten Klängen von Oliver Dragojević gleitet das SUV komfortabel durch Stadt und Land. „Die Lenkung ist sehr direkt, das Fahrverhalten sicher. Besonders gut find ich das DCC-Fahrwerk. Dank Mild-Hybridantrieb spricht das SUV spontan an, die Siebengang-DSG ist sehr sauber“, zeigt sich der Logistiker zufrieden. „Der Motor ist kräftig, die 150 PS sind völlig ausreichend“, so Sertić.

VW Tiguan R-Linie eTSI DSG 1 von 9

Infotainment-System mit KI-Integration

Komfort und Fortschritt werden hier groß geschrieben. Im Testfahrzeug gibt es sogar eine Zehn-Kammer-Massage-Sitze mit Heizung und Kühlung oder auch das Infotainment-System mit KI-Integration. „Die Extras sind der Hammer. Langstrecken sind hier eher ein Genuss, als eine Qual“, sagt Sertić, der oft beruflich mit Auto in den Balkanraum unterwegs ist.

