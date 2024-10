Nationalrat: Parlamentsklubs bekommen neue Klubchefs

Am Mittwoch entscheiden die Parlamentsklubs über ihre Spitzenpositionen, wobei bedeutende Personalwechsel anstehen.

Am Mittwoch treffen die Parlamentsklubs wichtige Entscheidungen über ihre Führungspositionen. Karl Nehammer wird in einer Doppelrolle agieren: Er bleibt Bundeskanzler und übernimmt die Funktion des Fraktionsvorsitzenden der ÖVP. Die ÖVP-Abgeordneten planen, ihn wie vorgesehen zu wählen. August Wöginger wird als geschäftsführender Klubobmann zur Seite stehen. Für die Position des Zweiten Nationalratspräsidenten wird Peter Haubner vorgeschlagen, während die Freiheitlichen Walter Rosenkranz als ersten Nationalratspräsidenten ins Rennen schicken.

SPÖ stellt die Weichen für Zukunft

Die SPÖ hat bereits in einer Vorstandssitzung ihre Entscheidungen getroffen. Andreas Babler wird neuer Klubobmann. Ob Philip Kucher das Alltagsgeschäft als geschäftsführender Klubchef leiten wird oder einer der Stellvertreter Bablers, wird sich in der Klubvollversammlung am Mittwoch entscheiden. Diese Weichenstellung zeigt, dass die SPÖ bestrebt ist, klare Strukturen für die kommenden Herausforderungen zu schaffen.

Grüne setzen auf Kontinuität

Bei den Grünen bleibt Werner Kogler nicht nur Minister, sondern wird auch den Grünen Parlamentsklub leiten. Sigrid Maurer übernimmt die Rolle der Stellvertreterin und wird somit eine zentrale Unterstützung für Kogler sein. Zudem sucht die Partei nach geeigneten Nachfolgern für die scheidenden Ministerinnen Alma Zadic und Leonore Gewessler. Diese personellen Veränderungen könnten die politische Landschaft der Grünen entscheidend beeinflussen.

NEOS: Entscheidungen bereits getroffen

Die NEOS haben ihre Entscheidungen bereits vorzeitig getroffen. Beate Meinl-Reisinger bleibt Klubobfrau, während Nikolaus Scherak als ihr Stellvertreter fungiert. Obwohl die wichtigen Entscheidungen bereits gefallen sind, wird sich der Klub am Mittwoch trotzdem versammeln. Dort wird sich FP-Kandidat Walter Rosenkranz den NEOS vorstellen, was eine spannende Entwicklung für die Zusammenarbeit im Nationalrat verspricht.