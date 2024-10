Fitnesscenter im Preisvergleich: Hier solltet ihr euch nicht anmelden

Die Arbeiterkammer hat die Mitgliedsbeiträge von 43 Fitnessstudios in den Regionen Linz, Linz-Land, Wels und Steyr analysiert. Der Preisvergleich zeigt deutliche Unterschiede in den Kosten für ein Jahr unbegrenztes Training: Die monatlichen Beiträge variieren zwischen 24,90 Euro und 120 Euro. Zusätzlich können in einigen Studios Einmalgebühren bis zu 129 Euro anfallen. Dadurch ergeben sich für das erste Jahr Gesamtkosten von 328,80 Euro bis 1.440 Euro.

Das Leistungsspektrum der Fitnessstudios ist breit gefächert. Es reicht vom einfachen Fitnesstraining über diverse Kurse bis hin zu luxuriösen Wellnessbereichen. Die Arbeiterkammer empfiehlt, die Leistungen der Studios genau zu prüfen und Preise individuell zu vergleichen.

Oft lässt die anfängliche Motivation für das Training nach, während bindende Verträge weiterlaufen. Deshalb bieten 31 der untersuchten Studios flexibel kündbare Monatstarife an, die eine kurzfristige Vertragsbeendigung ermöglichen. Die Arbeiterkammer rät generell, von langfristigen Vertragsbindungen Abstand zu nehmen, da deren Kündigung oft problematisch ist.

Vorsicht bei Vorauszahlungen

Die Arbeiterkammer warnt eindringlich davor, Mitgliedsbeiträge im Voraus zu bezahlen. Schließt ein Studio oder wechselt den Besitzer, kann die Rückforderung gezahlter Beiträge schwierig sein. Im Insolvenzfall sind diese Gelder oft verloren.

Für nachhaltigen Trainingserfolg sollten die Öffnungszeiten und Trainingsbedingungen des Studios zum persönlichen Alltag passen. Kriterien wie die Erreichbarkeit des Studios, die Qualität der fachlichen Betreuung und zusätzliche Angebote wie Wellnessbereiche spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ein Probetraining wird empfohlen, um sich ein realistisches Bild vom Studio zu machen.

Bevor ein Fitnessstudio-Vertrag unterschrieben wird, legt die Arbeiterkammer nahe, mündliche Vereinbarungen schriftlich festzuhalten, eine Kopie des Vertrags einzuholen und die Hausordnung zu beachten.

Durch diese Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass das gewählte Studio den persönlichen Erwartungen und Bedürfnissen entspricht, ohne dass unangenehme finanzielle oder vertragliche Überraschungen entstehen.