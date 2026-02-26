Während die Ampel rot war: Erdloch verschluckt zwei Autos (VIDEO)

**Roter Ampel, roter Asphalt – in Omaha verschluckte die Straße zwei Autos in Sekunden. Das Loch, das blieb, ist kaum zu fassen.**

In Omaha, Nebraska, hat sich ein außergewöhnlicher Vorfall ereignet, der von einer Überwachungskamera vollständig aufgezeichnet wurde: Während zwei Fahrzeuge an einer roten Ampel standen, brach der Asphalt unter ihnen unvermittelt ein und riss beide Autos – einen silberfarbenen Pickup-Truck sowie einen weiteren Pkw – in die Tiefe. Nach Angaben amerikanischer Medien blieben beide Fahrer unverletzt. Umliegende Straßenabschnitte wurden im Anschluss an den Vorfall gesperrt.

Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung 67th Street und Pacific Street. Das Omaha Police Department veröffentlichte ein Statement: „Heute früher am Tag reagierte die Polizei von Omaha auf einen Unfall an der Kreuzung 67th Street und Pacific Street. Die Fahrbahn brach ein, und zwei Fahrzeuge fielen in ein Erdloch direkt östlich der Kreuzung.“

⇢ Badner Bahn entgleist nach Kollision mit PKW (FOTOS)



Fahrer unverletzt

Der Fahrer des roten Autos schilderte dem Fernsehsender KETV, dass sich das Geschehen derart rasend schnell abgespielt habe, dass er sich an den eigentlichen Moment des Absturzes nicht mehr erinnern könne. Sein erster bewusster Gedanke sei gewesen, das Fahrzeug sofort verlassen zu müssen. Die Autotür ließ sich ohne fremde Hilfe öffnen, und er konnte das Loch aus eigener Kraft verlassen. „Die ganze Sache war einfach surreal“, beschrieb Jonathan Inman das Erlebnis.

Ursache unklar

Nach Auskunft eines Ingenieurs gegenüber dem Sender misst das entstandene Loch bis zu rund 15 Meter in der Breite und reicht knapp fünf Meter in die Tiefe. In der Nähe sei zudem eine Wasserleitung gebrochen – ob zwischen diesem Rohrbruch und dem Einbruch der Fahrbahn ein ursächlicher Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand laufender Untersuchungen.